Optuženi za šverc kokaina traže drugo sudsko vijeće: 'Ovo vijeće je već donijelo stav o krivnji'

Suđenje Aleksandru Pendevu (60) i suoptuženicima koje Uskok tereti za krijumčarenje nekoliko stotina kilograma kokaina iz Južne Amerike u srijedu je prekinuto nakon zahtjeva obrane jednog okrivljenika za izuzećem predsjednice i svih članova sudskog vijeća.

Naime, kako je obrazložio branitelj Gorana B. (40) Alan Kubat, isto je sudsko vijeće koje sudi optuženicima i treba im izreći nepravomoćnu presudu na ročištu 22. rujna objavilo presudu dvjema optuženicama zbog njihove uloge u zločinačkoj organizaciji koju su, prema Uskoku, vodili Pendev i Matej Žaja.

Riječ je o presudama Kristini M. (35) i Ljubici L. (59), koje su priznale krivnju i sporazumjele se s Uskokom. Kristina je osuđena na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina, dok je Ljubica osuđena na tri i pol godine zatvora. Kristini se oduzima i imovinska korist u iznosu od oko 43.000 eura, a mora platiti i troškove postupka u iznosu od oko 2300 eura.

Ranije je krivnju priznala još jedna optuženica, Vaska D. (50) i nagodila se, no ta je presuda donesena pred drugim, optužnim vijećem.

- Obrana smatra da je ovo vijeće već izrazilo svoje uvjerenje o krivnji donoseći dvije navedene presude. Čitanjem njihovih izrijeka one su postale dokaz optužbe u ovom postupku. U izreci tih presuda navodi se da su one nešto počinile zajedno s ostalim okrivljenicima pa ne znam kakav drugi stav vijeće može zauzeti. Ovdje nije riječ o subjektivnim razlozima za otklon vijeća već upravo o objektivnim - kazao je odvjetnik Kubat obrazlažući svoj zahtjev.

U prilog svojim tvrdnjama priložio je presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu te rješenje Županijskog suda u Varaždinu u predmetu gdje je, naveo je, u sličnoj situaciji izuzeta predsjednica vijeća i svi članovi vijeća.

Predsjednica sudskog vijeća zbog toga je prekinula raspravu dok se ne odluči o zahtjevu obrane.

Pendeva i još sedam optuženika Uskok je teretio da su od ljeta 2021. pa do 2. studenog 2022. iz Dominikanske Republike, Kolumbije i Ekvadora preko Belgije krijumčarili kokain do Luke Rijeka u Hrvatskoj. Sada ih je na optuženičkoj klupi ostalo pet s time da se Ljerki K. (55) sudi u odsutnosti jer je nedostupna hrvatskom pravosuđu.

Podsjetimo, Pendev je poduzetnik iz Sjeverne Makedonije, koji ima i državljanstvo Bugarske i Ujedinjenog Kraljevstva, a kojeg Uskok sumnjiči da je, smatrajući se financijski zakinutim od partnera, u svibnju 2022. organizirao krađu pošiljke kokaina od oko 250 kilograma iz skladišta u Lučkom. Za daljnje skladištenje i čuvanje kokaina, smatra Uskok, Pendev je angažirao Ljerku K. i Ljubicu L., a po drogu bi odlazio osobno ili sa nevjenčanom suprugom, slikaricom iz Sjeverne Makedonije Vaskom D.

Glavna veza za drogu s Južnom Amerikom bio je, smatra tužiteljstvo, Matej Žaja. On je, tvrde, povezao Aleksandra Pendeva, Gorana B., koji je bio veza za Luku Rijeka, te još nepoznatih ljudi, a Pendev je potom za skladištenje, prijevoz i čuvanje droge angažirao Vasku D., Davora V., Kristinu M., Ljubicu L. i Ljerku K.

Smatraju da je skupina prokrijumčarila nekoliko stotina kilograma, od čega je preprodala najmanje 145 kilograma. Policija je ukupno pronašla i zaplijenila 105 kilograma kokaina. Kod Pendeva su u pretragama pronašli i prepravljeni plinski pištolj s prigušivačem i 10 komada streljiva, čije držanje građanima nije dozvoljeno, a USKOK je u optužnici predložio da se optuženicima oduzme nezakonito stečena imovinska korist od 3,1 milijun eura.

Optužnicu protiv ove skupine Uskok je podigao krajem listopada 2023., a obrane su ranije tražile da se iz spisa izdvoje rezultati pretraga te tajno snimljeni razgovori, što je sud odbio.