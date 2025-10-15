Obavijesti

News

Komentari 0
PARTNERU UKRALI DROGU?

Optuženi za šverc kokaina traže drugo sudsko vijeće: 'Ovo vijeće je već donijelo stav o krivnji'

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Optuženi za šverc kokaina traže drugo sudsko vijeće: 'Ovo vijeće je već donijelo stav o krivnji'
Foto: MUP

Skupinu koju su, smatra Uskok, organizirali Aleksandar Pendev i Matej Žaja terete za krijumčarenje nekoliko stotina kilograma kokaina, od čega su preprodali najmanje 145 kilograma

Suđenje Aleksandru Pendevu (60) i suoptuženicima koje Uskok tereti za krijumčarenje nekoliko stotina kilograma kokaina iz Južne Amerike u srijedu je prekinuto nakon zahtjeva obrane jednog okrivljenika za izuzećem predsjednice i svih članova sudskog vijeća.
Naime, kako je obrazložio branitelj Gorana B. (40) Alan Kubat, isto je sudsko vijeće koje sudi optuženicima i treba im izreći nepravomoćnu presudu na ročištu 22. rujna objavilo presudu dvjema optuženicama zbog njihove uloge u zločinačkoj organizaciji koju su, prema Uskoku, vodili Pendev i Matej Žaja.

Riječ je o presudama Kristini M. (35) i Ljubici L. (59), koje su priznale krivnju i sporazumjele se s Uskokom. Kristina je osuđena na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina, dok je Ljubica osuđena na tri i pol godine zatvora.  Kristini se oduzima i imovinska korist u iznosu od oko 43.000 eura, a mora platiti i troškove postupka u iznosu od oko 2300 eura.

Ranije je krivnju priznala još jedna optuženica, Vaska D. (50) i nagodila se, no ta je presuda donesena pred drugim, optužnim vijećem.

PARTNERIMA UKRALI DROGU? Priznale da su sudjelovale u švercu stotina kila kokaina i nagodile se, jedna će u zatvor
Priznale da su sudjelovale u švercu stotina kila kokaina i nagodile se, jedna će u zatvor

- Obrana smatra da je ovo vijeće već izrazilo svoje uvjerenje o krivnji donoseći dvije navedene presude. Čitanjem njihovih izrijeka one su postale dokaz optužbe u ovom postupku. U izreci tih presuda navodi se da su one nešto počinile zajedno s ostalim okrivljenicima pa ne znam kakav drugi stav vijeće može zauzeti. Ovdje nije riječ o subjektivnim razlozima za otklon vijeća već upravo o objektivnim - kazao je odvjetnik Kubat obrazlažući svoj zahtjev.

U prilog svojim tvrdnjama priložio je presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu te rješenje Županijskog suda u Varaždinu u predmetu gdje je, naveo je, u sličnoj situaciji izuzeta predsjednica vijeća i svi članovi vijeća.

Predsjednica sudskog vijeća zbog toga je prekinula raspravu dok se ne odluči o zahtjevu obrane.

Pendeva i još sedam optuženika Uskok je teretio da su od ljeta 2021. pa do 2. studenog 2022. iz Dominikanske Republike, Kolumbije i Ekvadora preko Belgije krijumčarili kokain do Luke Rijeka u Hrvatskoj. Sada ih je na optuženičkoj klupi ostalo pet s time da se Ljerki K. (55) sudi u odsutnosti jer je nedostupna hrvatskom pravosuđu.

Podsjetimo, Pendev je poduzetnik iz Sjeverne Makedonije, koji ima i državljanstvo Bugarske i Ujedinjenog Kraljevstva, a kojeg Uskok sumnjiči da je, smatrajući se financijski zakinutim od partnera, u svibnju 2022. organizirao krađu pošiljke kokaina od oko 250 kilograma iz skladišta u Lučkom. Za daljnje skladištenje i čuvanje kokaina, smatra Uskok, Pendev je angažirao Ljerku K. i Ljubicu L., a po drogu bi odlazio osobno ili sa nevjenčanom suprugom, slikaricom iz Sjeverne Makedonije Vaskom D.

POTVRDILI OPTUŽNICU Prošvercali stotine kila kokaina pa se posvađali: Partnerima ukrao 250 kg i sakrio u bačve
Prošvercali stotine kila kokaina pa se posvađali: Partnerima ukrao 250 kg i sakrio u bačve

Glavna veza za drogu s Južnom Amerikom bio je, smatra tužiteljstvo, Matej Žaja. On je, tvrde, povezao Aleksandra Pendeva, Gorana B., koji je bio veza za Luku Rijeka, te još nepoznatih ljudi, a Pendev je potom za skladištenje, prijevoz i čuvanje droge angažirao Vasku D., Davora V., Kristinu M., Ljubicu L. i Ljerku K.

Smatraju da je skupina prokrijumčarila nekoliko stotina kilograma, od čega je preprodala najmanje 145 kilograma. Policija je ukupno pronašla i zaplijenila 105 kilograma kokaina. Kod Pendeva su u pretragama pronašli i prepravljeni plinski pištolj s prigušivačem i 10 komada streljiva, čije držanje građanima nije dozvoljeno, a USKOK je u optužnici predložio da se optuženicima oduzme nezakonito stečena imovinska korist od 3,1 milijun eura.

Optužnicu protiv ove skupine Uskok je podigao krajem listopada 2023., a obrane su ranije tražile da se iz spisa izdvoje rezultati pretraga te tajno snimljeni razgovori, što je sud odbio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život
U KBC-U ZAGREB JE

Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život

Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu, rekla nam je ravnateljica
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
TUKLI I SNIMALI

Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na adresu redakcije dobili smo snimku koja je nastala na području Splita gdje dva mladića iz sve snage udaraju starijeg čovjeka koji sjedi na klupi. Treći ih snima. Na snimci je i djevojka
Hamas pogubljuje ljude u Gazi
POKOLJ U GAZI

Hamas pogubljuje ljude u Gazi

Hamas je optužio pogubljene za suradnju s izraelskom vojskom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025