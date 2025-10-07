Obavijesti

PRIJAVILI I ASISTENTICE

Optužili bivšeg ravnatelja Istarskih domova zdravlja za zloupotrebu položaja i ovlasti

Piše hina,
Optužili bivšeg ravnatelja Istarskih domova zdravlja za zloupotrebu položaja i ovlasti
Policija je, ne otkrivajući identitet, izvijestila kako 70-godišnjaka sumnjiči da je tijekom prosinca 2018. u Puli, kao odgovorna osoba, na temelju privatnih računa koje su zdravstvenoj ustanovi dostavile dvije djelatnice za kupnju privatnih torbica

Istarska policija izvijestila je da je prijavila 70 godišnjaka koji je kao odgovorna osoba zdravstvene ustanove u Puli dvjema zaposlenicama sa službenog računa uplatio novac za kupnju privatnih torbica, a neslužbeno riječ je o bivšem ravnatelju Istarskih domova zdravlja.

Uz bivšeg ravnatelja Istarskih domova zdravlja, za zlouporabu položaja i ovlasti iz 2018. godine prijavljene su i dvije tadašnje djelatnice u dobi od 52 i 63 godine.

Policija je, ne otkrivajući identitet, izvijestila kako 70-godišnjaka sumnjiči da je tijekom prosinca 2018. u Puli, kao odgovorna osoba, na temelju privatnih računa koje su zdravstvenoj ustanovi dostavile dvije djelatnice za kupnju privatnih torbica, "odobrio da im se s računa zdravstvene ustanove obavi novčana isplata na njihove privatne račune".

Tim je kaznenim djelom zdravstvena ustanova oštećena za više stotina eura, kažu u policiji koja je protiv osumnjičenih podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

