Optužili bivšeg ravnatelja Istarskih domova zdravlja za zloupotrebu položaja i ovlasti

Istarska policija izvijestila je da je prijavila 70 godišnjaka koji je kao odgovorna osoba zdravstvene ustanove u Puli dvjema zaposlenicama sa službenog računa uplatio novac za kupnju privatnih torbica, a neslužbeno riječ je o bivšem ravnatelju Istarskih domova zdravlja.

Uz bivšeg ravnatelja Istarskih domova zdravlja, za zlouporabu položaja i ovlasti iz 2018. godine prijavljene su i dvije tadašnje djelatnice u dobi od 52 i 63 godine.

Policija je, ne otkrivajući identitet, izvijestila kako 70-godišnjaka sumnjiči da je tijekom prosinca 2018. u Puli, kao odgovorna osoba, na temelju privatnih računa koje su zdravstvenoj ustanovi dostavile dvije djelatnice za kupnju privatnih torbica, "odobrio da im se s računa zdravstvene ustanove obavi novčana isplata na njihove privatne račune".

Tim je kaznenim djelom zdravstvena ustanova oštećena za više stotina eura, kažu u policiji koja je protiv osumnjičenih podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.