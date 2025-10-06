PLAVI ANĐELI Pijan pao u more u Rijeci, policajci su ga spasili!

Iskreno im hvala!, rekao je 29-godišnjak svojim 'plavim anđelima', nakon što su mu u nedjelju uvečer spasili život u riječkoj luci.

Kako je objavila PU primorsko-goranska, dva policajca bila su u ophodnji na terenu Postaje pomorske policije Rijeka sinoć oko 22-30 sati. Nadzirući prostor na Adamićevom gatu vidjeli su muškarca kojo se kretao uz rub rive te potom pao u more.

- Jedan od spomenutih službenika nije dvojio ni trenutka nego skočio u more i spasio mušku osobu koji se počeo utapati. Službenik je svom snagom izvukao mu glavu i gornji dio trupa te s njim plivao do ruba rive gdje ga je dočekao kolega i pomogao mu održavati ga na površini dok nisu došli drugi pomorski policajci i svi zajedno izvaditi utopljenika iz mora - napisali su iz policije.

U izvlačenju utopljenika iz mora su pomagala su i dvojica članova posade obližnjeg broda pod zastavom Myanmara. Policija je o događaju odmah izvijestila i djelatnike HMP-a pa su isti na rivi dočekali utopljenika sa spasiocima i pružili mu prvu pomoć.

- Riječ je o 29-godišnjem hrvatskom državljaninu kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu, ali i stanje šoka te pothlađenosti stoga je prevezen na daljnju medicinsku obradu u KBC Rijeka - napisali su iz policije.

Inače, dvojica policajaca iz akcije nagrađivani su službenici koji su u manje od mjesec dana po drugi put spasili utopljenik u riječkoj luci. Radi se o Christianu Majdandžiću (24) i Alenu Marmaracu (36).

Tada su za 24sata ispričali detalje prvog spašavanja na gotovo istoj lokaciji.

- Hodali smo rivom i začuli tupi udarac. Nekoliko metara dalje vidjeli smo zaštitara kako nam maše i doziva u pomoć. Dotrčali smo do njega i shvatili da se u moru utapa čovjek. Nalazio se između dvije jedrilice i lagano već tonuo pod trup jedne od njih. Uvidjevši da je situacija kritična, automatski sam skinuo opasač s opremom (pištoljem, lisicama, pepper sprayem, palicom i baterijom) jer ona teži oko 7 kg i to bi mi samo otežalo plivanje. Skočio sam u more i krenuo brzo plivati prema čovjeku - prisjetio se hrabri Christian. U pomorskoj policiji radi tri godine, od kojih dvije u paru s kolegom Alenom, koji iza sebe ima već 12 godina staža.