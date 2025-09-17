Trumpov šef FBI-ja se svađao s demokratima u Kongresu

Ravnatelj FBI-a Kash Patel sukobio se u utorak sa senatorima iz Demokratske strane koji su na Odboru za pravosuđe doveli u pitanje njegov profesionalizam optužujući ga da je američku saveznu policiju pretvorio u alat za progon političkih protivnika američkog predsjednika Donalda Trumpa. Javno saslušanje tijekom istrage o ubojstvu konzervativnog političkog aktivista Charlieja Kirka pretvorilo se u verbalni dvoboj između demokrata i Patela, pri čemu je republikanski predsjednik Odbora za pravosuđe Senata Charles Grassley odigrao ulogu mirotvorca na strani ravnatelja.

Patel je u svom svjedočenju istaknuo porast uhićenja FBI-a zbog nasilnih zločina i zapljena ilegalnog oružja, dodavši kako su SAD pod Trumpovim vodstvom postale sigurnija zemlja, jer se s ulica uklanjaju ilegalne droge i ilegalni imigranti.

Demokrati su mu postavljali pitanja o njegovom vođenju istrage o ubojstvu Kirka, uključujući Patelovo netočno priopćenje da je strijelac uhvaćen, kao i o dosjeima pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina i navodno politički motiviranim progonima Trumpovih protivnika od strane FBI-a.

Patel se tijekom saslušanja sukobio se s demokratskim senatorom Coreyjem Bookerom, koji je Patela optužio da je potpuno nesposoban i da neustavno iskorištava FBI za lov na ilegalne imigrante.

"Obećavate da ćete objaviti dosje Epstein, ali sada tajite dosje Epstein. Najavljujete uhićenje osumnjičenika za teško ubojstvo i ups! Više nemate osumnjičenika," kazao je senator Booker iz New Jerseyja

Patel se još jednom branio jer je na X-u, samo nekoliko sati nakon ubojstva Kirka 10. rujna, objavio kako je počinitelj ovog "strašnog ubojstva" u pritvoru. Zatim se morao povući, objavivši da je osumnjičenik, nakon što je oslobođen svih optužbi, pušten na slobodu. U utorak je ponovio da se "mogao izraziti opreznije", ali je porekao da je napravio "pogrešku".

Napetost je dodatno porasla tijekom razmjene mišljenja o otkazima FBI-a sa senatorom Adamom Schiffom, kojeg je Kash Patel nazvao "sramotom i političkim klaunom".

Patel je odbacio sve stranačke motive u valu otpuštanja koje je predvodio, inzistirajući da su se temeljili isključivo na kriterijima profesionalne kompetencije.

"Svatko tko je otpušten nije ispunio potrebe FBI-a i nije ispunio svoje ustavne dužnosti," rekao je.

U slučaju Epstein, branio je zajedničku objavu Ministarstva pravosuđa i FBI-a u srpnju da nisu otkrili nikakve nove dokaze u slučaju koji bi opravdavali objavljivanje dodatnih dokumenata.

"Objavili smo sve vjerodostojne informacije," rekao je Patel.

"Smatram gadljivim svakoga tko odbacuje naših 31 godinu zajedničkog iskustva koje je sada na čelu FBI-a," rekao je Patel misleći na sebe i Dana Bongina, koji obnaša dužnost zamjenika direktora FBI-a.