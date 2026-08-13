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Optužili carinike, muljali su na uvozu opreme za centralno

Piše HINA,
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Optužili carinike, muljali su na uvozu opreme za centralno
Policija u Splitu ubila razbojnika koji je pokušao opljačkati banku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Uskokovom optužnicom obuhvaćeni su 41-godišnji i 46-godišnji carinik koji se terete za zlouporabu položaja i ovlasti te 40-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji se tereti za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv dvojice carinika koji su obrtniku omogućili uvoz veće količine opreme za centralno grijanje bez plaćanja carinskih i poreznih davanja.

Uskokovom optužnicom obuhvaćeni su 41-godišnji i 46-godišnji carinik koji se terete za zlouporabu položaja i ovlasti te 40-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji se tereti za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

Optužnicom se carinicima s graničnog prijelaza Strmica stavlja na teret da su od 24. siječnja do 26. ožujka 2021. omogućili 40-godišnjem obrtniku da bez plaćanja carine i poreza, iz BiH u Hrvatsku uveze veće količine opreme za centralno grijanje od one prijavljene u carinskim deklaracijama i za veći broj kupaca od imenovanih u tim deklaracijama.

Tako su carinici dogovarali s obrtnikom vrijeme kada će on ili osobe koje one uputi pristupiti vozilima njegovog obrta na navedeni granični prijelaz. Potom su vagali ta vozila i nakon što su utvrdili da je u carinskim deklaracijama upisana manja količina tereta, bez kontrole stvarne količine i vrijednosti robe i bez obračuna carinskih i poreznih davanja na svu neprijavljenu robu, neistinite podatke o količini i vrijednosti robe iz tih deklaracija unosili u Informacijski sustav Carinske uprave. 

Zatim su dvojica carinika dozvolili obrtniku da tu necarinjenu opremu za grijanje za koju nisu utvrdili stvarnu vrijednost niti obračunali carinu i dužne poreze, uveze i ugradi većem broju osoba u Hrvatskoj.

Na taj su način pribavili obrtniku protupravnu imovinsku korist od najmanje 6701 euro, dodaje Uskok.

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