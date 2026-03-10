Optužili dvojicu za terorizam u New Yorku: Bacili bombe pred rezidenciju gradonačelnika

Dvojica mladića iz Pennsylvanije optužena su za teška kaznena djela povezana s terorizmom nakon što su u subotu bacili improviziranu eksplozivnu napravu tijekom prosvjeda ispred Gracie Mansiona, službene rezidencije gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija. Emir Balat (18) i Ibrahim Kayumi (19) rekli su policiji da su bili inspirirani Islamskom državom (ISIL), a ako budu osuđeni, prijeti im doživotni zatvor.

Napad tijekom prosvjeda desnice

Foto: Eduardo Munoz

Incident se dogodio usred kaotične scene na Upper East Sideu na Manhattanu. Manja grupa desničarskih aktivista, predvođena Jakeom Langom, organizirala je antiislamski prosvjed pod nazivom "Zaustavite muslimansko preuzimanje". Okupilo se i više od sto protuprosvjednika, što je stvorilo napetu atmosferu. Prema kaznenoj prijavi, Balat je snimljen kako pali i baca prvu napravu prema antiislamskim prosvjednicima. Zatim je od Kayumija uzeo drugu napravu, koju je također pokušao aktivirati prije nego što su ga policajci srušili na tlo i uhitili. Srećom, nijedna naprava nije eksplodirala, no policija je potvrdila da se radilo o smrtonosnim bombama koje su mogle uzrokovati masovne žrtve. Gradonačelnik Mamdani, prvi musliman na čelu New Yorka, i njegova supruga u tom trenutku nisu bili kod kuće.

Gradonačelnik je osudio i prosvjed i pokušaj napada.

Foto: Eduardo Munoz

​- Iako smatram ovaj prosvjed odvratnim, neću odstupiti od svog uvjerenja da se on trebao dopustiti. Ali da budem jasan, New York nikada neće tolerirati nasilje, bilo da dolazi od prosvjednika ili protuprosvjednika - poručio je Mamdani.

'Želio sam napad veći od bostonskog maratona'

Istražiteljima nije trebalo dugo da utvrde motiv. Prilikom uhićenja, Kayumi je navodno uzviknuo "ISIL!", dok je Balat kasnije u pritvoru zatražio papir i na njemu napisao prisegu odanosti toj terorističkoj organizaciji. U razgovoru s policajcima, Balat je priznao kako je želio izvesti napad "čak i veći" od onog na Bostonskom maratonu 2013. godine, za koji je cinično primijetio da je uzrokovao "samo tri smrti". Obojica su optužena po pet točaka federalne optužnice, uključujući korištenje oružja za masovno uništenje i pokušaj pružanja materijalne potpore stranoj terorističkoj organizaciji. Određen im je pritvor bez mogućnosti jamčevine, a njihovi odvjetnici zasad nisu detaljnije komentirali slučaj.

Bombe kućne izrade sadržavale su TATP

Policijska povjerenica Jessica Tisch istaknula je da se nije radilo o bezopasnim dimnim bombama. Naprave su bile staklenke omotane ljepljivom trakom i ispunjene vijcima i maticama kako bi služile kao geleri. Preliminarna analiza pokazala je da su sadržavale TATP (triaceton triperoksid), iznimno nestabilan eksploziv poznat i kao "Majka Sotone", koji su teroristi često koristili u napadima diljem svijeta. Tijekom pretrage vozila koje su osumnjičenici koristili, a koje je pronađeno nekoliko ulica dalje, otkriven je popis kemikalija za izradu eksploziva. Ovo je, kako navodi CBS News, prvi put u gotovo deset godina da je u New Yorku korištena improvizirana eksplozivna naprava, još od napada u blizini Times Squarea 2017. godine.