Optužili ga da je raskomadao i bacio djeda u šumu, na suđenju tvrdi: 'Psihički sam nestabilan'

Tražim da se ročište odgodi, donio sam i dokumente, u Lepoglavi sam izvrgnut prijetnjama i napadima, život mi je ugrožen, ne mogu se koncentrirati na proces, nisam psihički stabilan. Tako je optuženi za ubojstvo vlastitog djeda Miloša, Aleksandar Nišević (32), počeo svoje izlaganje na ročištu u ponovljenom postupku na kojem mu se sudi da je svog djeda zatukao, raskomadao i bacio u šumu.

Velika Gorica: Privođenje Aleksandara Niševića na Županijski sud | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nišević u Lepoglavi već služi kaznu od 11 i pol godina zbog pokušaja ubojstva dvije žene u Splitu, koje je napao bez razloga. Jednu je probao zatući staklenom bocom, drugu kamenom. Snimke napada kružile su društvenim mrežama. Kad je uhićen 2021. godine, otkrilo se da bi mogao biti povezan i s nestankom vlastitog djeda, odnosno da ga policija već dugo smatra osobom od interesa, no tijelo nesretnog Miloša u tom trenu još nije pronađeno. Kad je uhićen zbog napada na dvije žene, splitska policija ga je i o tome ispitivala, ali nije htio ništa reći. Miloš Nišević(89) iz sela Roviška kraj Gline nestao je 18. prosinca 2019. godine, a njegov nestanak prijavljen je deset dana kasnije policiji. Za nestalim Milošem policija je pokrenula opsežnu potragu, u kojoj je sudjelovalo i dvadeset spašavatelja HGSS-a s tri potražna tima sa psima. Na terenu su bila i trojica djelatnika MUP-a te četiri vatrogasca VP-a Petrinja, koji su ispumpavali okolne bunare jer se sumnjalo da nestali čovjek nije možda ubijen i bačen u neki bunar. Osim toga, sudionici potrage su kopali i pregledavali i odlagalište gnoja u dvorištu njegove kuće jer se mislilo da ga je možda ubojica tu zakopao. No ništa nisu našli. Dvije godine nakon nestanka, ostatke tijela je u šumi pronašao lokalni lovac. ŽDO tvrdi da ga je unuk Aleksandar usred svađe udario metalnom posudom po glavi i zatim se riješio tijela.

- Tog dana mu se djed baš nije obradovao i ja sam izašao jer nisam više htio slušati svađu. Stajao sam uz samu kuću i čuo buku te uzvik: ‘Joj nemoj!‘. Potom se začuo tresak kao da netko pada na pod. Ušao sam u kuću i vidio djeda Miloša na podu, a Aco je držao u rukama veliku, široku metalnu posudu. Bio sam van sebe pa sam izašao i hodao u panici. Rekao mi je da idemo u Zagreb, a da će se on vratiti riješiti se tijela. Nakon toga sam otišao za London i tamo ostao godinu dana, a kad sam vidio vijesti iz Splita i da Acu sumnjiče za napad na dvije žene, odlučio sam reći što znam te sam policiji pokazao put kojim smo došli do Roviške – otkrio je ključni svjedok zločina S.S. na ispitivanju u tužiteljstvu još prije dvije godine.

Velika Gorica: Privođenje Aleksandara Niševića na Županijski sud | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Traži premještaj zbog napada

Na Županijskom sudu u Velikoj Gorici se sad ispočetka pokreće postupak jer je predsjednici sudskog vijeća u Sisku navodno prijetio, pa su morali prebaciti predmet.

- Molim vas da naredite da me vrate u Zagreb, gdje će mi biti lakše, a i tamo imam još dva postupka, pa ću biti bliže. Greškom su me vratili u Lepoglavu, tamo sam pod mjerama sigurnosti i liječenju od ovisnosti koje se ne provodi, imam 17 stegovnih postupaka u kojima sam ili žrtva ili uključen - rekao je.

Sutkinju je zanimalo zašto je to tako u Lepoglavi, a nije bilo u drugim zatvorima, na što je rekao da je Lepoglava prekrčena i da stalno dolaze zatvorenici iz Splita koje poznaje pa mu onda prijete i napadaju ga.

- Bio sam u zatvoru u Zagrebu radi sigurnosti i da se lakše provodi postupak. Tamo sam bio 10 mjeseci, ali su dovodili strane radnike i migrante pa su me greškom vratili u Lepoglavu u siječnju ove godine. U Lepoglavi sam promijenio 80 cimera, počele su nove prijetnje i napadi. U Zagrebu imam i druge kaznene postupke, njih sedam sam riješio, ostala su mi još tri tamo. Uključio sam u ove dokumente povijest bolesti, sve ozljede i napade. Kad će me preseliti, pitaj Boga, to je do njih i zato se sad Vama obraćam da im date nalog da me premjeste u zatvor u Zagrebu. Tvrde da ću u Zagrebu počiniti drugo kazneno djelo. Ali to nije istina, prije ću to u Lepoglavi. Ako me ne premjeste, ili ću prekoračiti samoobranu i napraviti kazneno djelo, ili će mene netko, ili ću sam sebi napraviti suicid. Ne mogu se fokusirati na obranu, nisam u nikakvom liječenju od ovisnosti i alkohola, a trebam biti - rekao je.

Velika Gorica: Privođenje Aleksandara Niševića na Županijski sud | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Njegov odvjetnik je zatražio odgodu uz objašnjenje da se ne može kvalitetno pripremiti obrana jer mu klijent ima narušeno psihičko stanje, ne može se očitovati o krivnji niti sudjelovati u postupku. Predao je zahtjev za premještaj i ima informaciju da će mu se to odobriti, ali ne zna kad.

- Molim Vas kraću odgodu i jer je za očekivati komplicirani tijek rasprave - rekao je branitelj.

Tužiteljica se usprotivila odgodi.

- Osim što je vještačenje pokazalo da nije ovisnik nego nekad konzumira, nije pokazalo da nije sposoban pratiti raspravu, a iz svega što je izložio, meni se čini da je savršeno sposoban reći osjeća li se krivim ili ne. To je ono što nas danas zanima. Također, postupak se već vodio, još 2023. godine, tako da ništa što govorimo u ovom postupku nije novost da bi se trebao dodatno pripremati. Upoznat je sa svime. Ovo vidim kao manipulaciju za produljenje postupka. Kaže da se u Lepoglavi ne može koncentrirati. Ne znam na što točno, da se nakon dvije godine od početka postupka očituje osjeća li se krivim ili ne. Od poziva na ovo ročište do danas su imali dovoljno vremena da se pripreme - rekla je.

'Vas nije briga za mene'

Njegov branitelj je rekao da Nišević ima pravo iznositi obranu već na ovom ročištu i da je on spreman, ali Nišević nije. Rasprava između Niševića i sutkinje je dugo trajala jer nije prihvaćao da ona ne može odrediti premještaj.

- Kraća odgoda ne bi riješila sve Vaše probleme, a ne možemo čekati s postupkom dok se riješe svi Vaši problemi, koji se neće riješiti u tri tjedna. Nema razloga za odgodu. Mjere sigurnosti se nastavljaju i izvršavaju. Obratite se kaznionici, mi nismo odgovorni za stanje u Lepoglavi niti smo nadležni za to da Vas se premjesti - rekla je.

Nišević joj je revoltirano upadao u riječ.

- Vas nije briga za mene, vama nije stalo do mene. Ne znam kako ćete profesionalno voditi postupak, kojeg čak i ja želim da se provede, ako me nema - rekao joj je.

Sutkinja ga je upozorila da bez njega neće biti ročišta, na što joj je on znakovito rekao da ga neće biti jer će si sam nešto napraviti. Sve je kulminiralo time da ga sutkinja opominje, a on joj odgovara da će reći osjeća li se krivim ili ne kad se sutkinja čuje s kaznionicom oko njegovog premještaja.

- Ako ste mislili da ćete ishoditi nešto iz ovog postupka za sebe, u krivu ste, ne možemo tu ništa - rekla je sutkinja.

Velika Gorica: Privođenje Aleksandara Niševića na Županijski sud | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rasprava se nastavila s Niševićevim opaskama da on ne može znati da će voditi postupak profesionalno i normalno jer ne razumije njegovu situaciju.

- Morat ću tražiti Vaše izuzeće jer me ne želite čuti, shvatiti, Vama nije stalo do mene - zaključio je.

Niševićev branitelj zatražio je da se ispočetka ispitaju svi svjedoci jer je on novi branitelj, a u zapisnicima s prošlih suđenja vidi da se svjedoke nisu pitale neke stvari koje bi pomogle u razrješavanju pitanja vezanih za ubojstvo Miloša Niševića. I onda je iznio i ozbiljnu tvrdnju da je na glavnog svjedoka vršen pritisak da lažno svjedoči protiv Niševića. Riječ je o svjedoku S.S. koji je u zadnjem procesu naprasno odbio svjedočiti jer nije mogao dobiti policijsku zaštitu od Niševića kojeg se, kako kaže, boji i vjeruje da bi mu mogao oduzeti život. Tužiteljica se tome usprotivila jer su već jednom o tome raspravljali i odbijen je prijedlog da S.S. opet svjedoči, pa je Nišević predložio da se tog svjedoka psihijatrijski vještači. Na to je tužiteljica pristala, a zahtjev da se psihijatrijski vještači svjedoka koji za kojeg smatra da mu može pomoći je pomalo iznenadio prisutne. Od svih predloženih svjedoka koji bi se sad po treći put trebali ispitati, sud je naložio da će se ispitati samo dvoje i vještaci, dok će o ostalima odlučiti tijekom postupka koji se nastavlja krajem listopada.