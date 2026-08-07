Mladić (26) je u Hrvatskoj nabavio kokain te krenuo u Srbiju kako bi ga predao kupcima. Tamo nije stigao jer su policajci na Bajakovu pretragom automobila pronašli 11 paketa
Optužili mladića: Kokain kupio u Hrvatskoj pa vozio u Srbiju, 'pao' je s više od 10 kilograma
Uskok je objavio kako je pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 26-godišnjaka s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Srbije, kojega sumnjiče za kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.
Terete ga da se, u razdoblju od studenoga 2025. do travnja 2026. u Srbiji, Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije, povezao u zajedničko djelovanje s više nepoznatih ljudi s ciljem kontinuirane nabave, prijevoza i preprodaje velikih količina kokaina unaprijed dogovorenim kupcima.
U ostvarenju tog plana, nastavljaju, s nepoznatim kupcima iz Srbije dogovorio je nabavu kokaina i njegovo preuzimanje u Hrvatskoj te daljnje krijumčarenje u Srbiju radi prodaje. U skladu s tim dogovorom je 30. travnja 2026. na području Vukovarske-srijemske županije od nepoznate osobe preuzeo 10,5 kilograma kokaina zapakiranog u 11 paketa. Smjestio ih je u prtljažnik i prostor ispod stražnje klupe automobila.
Potom je automobilom punim droge krenuo u Srbiju radi predaje kokaina unaprijed dogovorenim kupcima. Tamo nije stigao jer su policijski službenici istoga dana, na Stalnom graničnom prijelazu Bajakovo, tijekom pretrage automobila pronašli skriveni kokain.
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