Obavijesti

News

Komentari 6
UHITILI GA NA BAJAKOVU

Optužili mladića: Kokain kupio u Hrvatskoj pa vozio u Srbiju, 'pao' je s više od 10 kilograma

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Optužili mladića: Kokain kupio u Hrvatskoj pa vozio u Srbiju, 'pao' je s više od 10 kilograma
Mjere sigurnosti na GP Bajakovo zbog epidemije koronavirusa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mladić (26) je u Hrvatskoj nabavio kokain te krenuo u Srbiju kako bi ga predao kupcima. Tamo nije stigao jer su policajci na Bajakovu pretragom automobila pronašli 11 paketa

Uskok je objavio kako je pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 26-godišnjaka s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Srbije, kojega sumnjiče za kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Terete ga da se, u razdoblju od studenoga 2025. do travnja 2026. u Srbiji, Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije, povezao u zajedničko djelovanje s više nepoznatih ljudi s ciljem kontinuirane nabave, prijevoza i preprodaje velikih količina kokaina unaprijed dogovorenim kupcima.

STANIŠTE JE UNIŠTENO Uskok objavio detalje nalaza o aferi s otpadom u Gospiću: Opasnost za okoliš i za ljude!
Uskok objavio detalje nalaza o aferi s otpadom u Gospiću: Opasnost za okoliš i za ljude!

U ostvarenju tog plana, nastavljaju, s nepoznatim kupcima iz Srbije dogovorio je nabavu kokaina i njegovo preuzimanje u Hrvatskoj te daljnje krijumčarenje u Srbiju radi prodaje. U skladu s tim dogovorom je 30. travnja 2026. na području Vukovarske-srijemske županije od nepoznate osobe preuzeo 10,5 kilograma kokaina zapakiranog u 11 paketa. Smjestio ih je u prtljažnik i prostor ispod stražnje klupe automobila. 

Potom je automobilom punim droge krenuo u Srbiju radi predaje kokaina unaprijed dogovorenim kupcima. Tamo nije stigao jer su policijski službenici istoga dana, na Stalnom graničnom prijelazu Bajakovo, tijekom pretrage automobila pronašli skriveni kokain.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga
POREČ

Nijemci mu zapalili apartman. Šteta 400.000 eura, a šokirao ga mail od Bookinga

Oni su nastavili sa svojim jelom, nazdravljanjem, dizanjem čaša i boca. Čak su nam smetali dok smo u panici kupili crijeva kako bismo pokušali ugasiti požar, rekao je vlasnik
DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!
TEŠKO PRISTUPAČNA PLAŽA

DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!

Bez obzira na teren i okolnosti, naša misija ostaje ista - stići do pacijenta i pružiti pomoć kada je najpotrebnija - objavilo je Ministarstvo zdravstva na Facebooku
UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila
NOVI DETALJI

UŽAS U ZAGREBU Troje mrtvih u nesreći, vozačica nije ni položila

Nakon obavljenog očevida tijela svih troje smrtno stradalih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026