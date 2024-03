Optužnica protiv vozača koji je usmrtio curicu na Žitnjaku: 'Žao mi je, ali stvarno je nisam vidio'

Protiv Dragana C. (45), vozača kamiona koji je u rujnu prošle godine u zagrebačkom naselju Žitnjak usmrtio djevojčicu (9) Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu zbog optužbi da je iz nehaja prouzročio prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom.

Terete ga da je 8. rujna 2023. oko 12:30 sati upravljao kamionom zapadnim kolničkim trakom Ulice Žitnjak u smjeru juga te dolaskom do stupa elektre, lakomisleno smatrajući kako se ništa neće dogoditi, nije stao prilikom susreta sa školskim autobusom koji je bio zaustavljen na istočnoj kolničkoj traci kako bi djeca ušla i izašla iz autobusa. Nastavljajući vožnju ravno prošao je pored prometnih znakova "Stajalište autobusa" i "Obilježeni pješački prijelaz" te dolaskom do broja 59 gdje postoji obilježeni pješački prijelaz nije se približio takvom brzinom da može zaustaviti svoje vozilo kako bi propustio pješake uslijed čega je naletio na dijete pješakinju, koja je pretrčavala kolnik iza zaustavljenog školskog autobusa po obilježenom pješačkom prijelazu.

Pješakinja je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja.

- U šoku sam. Imam djecu njezine dobi koja idu u školu i to je strašno, no zaista je nisam vidio. Cesta je uska i došla mi je pred kamion iznenada. Profesionalni sam vozač, završio sam Prometnu srednju školu i imam vozačku dozvolu i prije punoljetnosti. Kobnog dana oko 12 sati bio sam na INA Diokiju i otišao u sjedište u Žitnjačkoj cesti napraviti pauzu. Zvao me šef i rekao da prevezem nekakav kontejner. Vozio sam i vidio bus kako stoji, a ona je odjednom izletjela trčeći. Nisam ju vidio. Odmah nakon naleta sam stao i išao pružiti pomoć - branio se vozač na ispitivanju.

Dodao je da u kontinuitetu vozi unazad otprilike 15 godina, a teretni automobil unazad 6 godina. Inače ne vozi taj kamion nego drugi i nije primijetio da kočnice ne valjaju iako je kočio.

- Užasno mi je žao zbog toga što se dogodilo. Bio sam koncentriran i nisam razgovarao na mobitel, a vozio sam brzinom od oko 40 - 50 km/h - dodao je.

Svjedok I. P. ispričao je da je prvi put uočio curicu kada je već ležala krvava na podu.

- Vozač kamiončića vrištao je i vikao "Ljudi zovite Hitnu". Vozač je pokušavao zvati i nije uspio dobiti. Vozač kamiončića je htio pomoći djevojčici. Potom su iz doma zdravlja istrčali djelatnici kao i medicinska sestra i doktor - kazao je svjedok I. P.

Medicinska sestra, koja je istrčala pomoći, prisjetila se da su do Doma zdravlja dotrčali jedan ili dva muškarca. Vikali su "molimo pomoć, dijete je vani pregaženo". Doktor i ona su odmah dotrčali na mjesto događaja, no nažalost djevojčici nije bilo pomoći. Ubrzo su stigli Hitna pomoć i policija.



Vozač školskog autobusa ZET-a kazao je da je krenuo ispred Osnovne škole Žitnjak u 12,30 sati prevozeći djecu u smjeru Struga. Nakon kretanja prvo stajalište je bilo Dom zdravlja, Žitnjak 59, te je pustio djecu iz autobusa.

- Ne znam točan broj, bilo ih je između tri do pet. Sjećam se da je ta curica izlazila iz autobusa na druga vrata. Putnik na stajalištu koji je čekao redovnu liniju 217, zapričavao me pitajući mogu li ga prevesti. Rekao sam mu da ne mogu jer je to zabranjeno. Nakon obavljenih svih radnji potrebnih za kretanje autobusa pogledao sam u retrovizoru i ugledao dijete kako leži na cesti - prisjetio se vozač, koji od šoka nije mogao utipkati broj Hitne pomoći. Zbog druge djece koja su bila u autobusu, po uputi poslodavca nastavio je vožnju.



Izvanredni tehnički pregled vozila pokazao je da ima devet većih i jednu manju grešku. Manja greška je retrovizor, a vezano za kočnice, utvrđeno je da je na papučici kočnice nedostajala protuklizna zaštita, kočione obloge su bile potrošene i disk je bio izbrazdan. Vozilo je unatoč tim nedostatcima zadovoljilo na valjcima što znači da je predmetnog dana kočilo, međutim takve greške su pad na tehničkom jer predstavljaju potencijalnu opasnost u prometu. Predmetni nedostatci, kazao je zaposlenik koji je obavljao tehnički pregled, nisu nedostatci zbog kojih se vozilo isključuje iz prometa. Nadalje, na kamionu nisu bili dobri uređaji za svjetlosnu signalizaciju te pneumatici.

Dregerom je utvrđeno da vozač kamiona nije pio, a tahograf je pokazao da je vozio 40 km/h, dakle unutar ograničenja koje je na tom dijelu ceste 50 km/h.

Prometni vještak utvrdio je da okrivljenik zbog zaustavljenog školskog autobusa na stajalištu nije mogao provjeriti da li na obilježeni pješački prijelaz stupaju pješaci ili ne. Nalet na curicu mogao je izbjeći jedino da je vozio 20 km/h ili 25 km/h uz naglo kočenje.

- Zbog okrivljenikovog teškog kršenja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama uslijedila je teška posljedica. Smrtno je stradalo dijete što predstavlja ogromnu tragediju za obitelj djevojčice, prijatelje te cjelokupnu javnost. Okrivljeni je profesionalni vozač sa završenom srednjom prometnom školom, od kojeg se s obzirom na njegovo zanimanje, zvanje i odgovornost u svakodnevnom prometu, očekuje jedan veći stupanj pozornosti i veći obzir prilikom poštivanja prometne signalizacije na cesti od vozača kojima to nije jedino i isključivo zanimanje - navodi se u optužnici, koja još mora proći potvrđivanje na sudu.