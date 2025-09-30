Obavijesti

News

Komentari 0
4. i 5. RUJNA

Oračka elita stiže u Osijek iduće godine na svjetsko prvenstvo

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: < 1 min
Oračka elita stiže u Osijek iduće godine na svjetsko prvenstvo
storyeditor/2025-09-29/PXL_270925_139145278.jpg | Foto: Damir Špehar/Pixsell

Hrvatsku će predstavljati Saša Višak jer je u Koprivnici na 21. državnom natjecanju u oranju ponovno pobijedio u kategoriji plug ravnjak, a Josip Martinović branit će boje Hrvatske u kategoriji plug premetnjak.

Iduće godine svjetska oračka elita stiže u Osječko-baranjsku županiju. U Osijeku će 4. i 5. rujna biti 71. Svjetsko prvenstvo u oranju, najveća međunarodna smotra vještine i preciznosti u ovoj drevnoj poljoprivrednoj disciplini.

Hrvatsku će predstavljati Saša Višak jer je u Koprivnici na 21. državnom natjecanju u oranju ponovno pobijedio u kategoriji plug ravnjak, a Josip Martinović branit će boje Hrvatske u kategoriji plug premetnjak.

TO JE 'BETONIRANJE' KRIZE SDP: Poljoprivreda se raspada jer je ne vode stručnjaci nego kineziolozi i računovođe
SDP: Poljoprivreda se raspada jer je ne vode stručnjaci nego kineziolozi i računovođe

Na Podravkinim poljima u industrijskoj zoni Danica u Koprivnici tijekom vikenda bilo je 21. državno natjecanje u oranju, koje već 18 godina okuplja domaće orače.

Natjecanje je službeno otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak. Istaknuo je da je riječ o najvećoj ruralnoj manifestaciji u Hrvatskoj, koja svake godine potvrđuje važnost poljoprivrede za gospodarstvo i društvo. Natjecalo se 12 predstavnika županija, a u ime Podravke sve je pozdravio Ivan Ostojić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'
HTIO UNIŠTITI BJELOVAR

Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'

Povodom obljetnice eksplozije u Bjelovaru ponavljamo ekskluzivni razgovor iz 2022. s čovjekom koji je pregovarao sa srpskim oficirom koji je digao u zrak skladište u Bjelovaru sa 170 tona eksploziva
DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole
PETRAČ USKORO IDE VAN

DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole

Hrvoje Petrač je kao jamčevinu da neće pobjeći iz Hrvatske prije nego što bude pozvan na odsluženje kazne ponudio nekretninu Nikole Petrača vrijednu milijun eura. Na slobodu će čim sud riješi papirologiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025