Oračka elita stiže u Osijek iduće godine na svjetsko prvenstvo

Iduće godine svjetska oračka elita stiže u Osječko-baranjsku županiju. U Osijeku će 4. i 5. rujna biti 71. Svjetsko prvenstvo u oranju, najveća međunarodna smotra vještine i preciznosti u ovoj drevnoj poljoprivrednoj disciplini.

Hrvatsku će predstavljati Saša Višak jer je u Koprivnici na 21. državnom natjecanju u oranju ponovno pobijedio u kategoriji plug ravnjak, a Josip Martinović branit će boje Hrvatske u kategoriji plug premetnjak.

Na Podravkinim poljima u industrijskoj zoni Danica u Koprivnici tijekom vikenda bilo je 21. državno natjecanje u oranju, koje već 18 godina okuplja domaće orače.

Natjecanje je službeno otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak. Istaknuo je da je riječ o najvećoj ruralnoj manifestaciji u Hrvatskoj, koja svake godine potvrđuje važnost poljoprivrede za gospodarstvo i društvo. Natjecalo se 12 predstavnika županija, a u ime Podravke sve je pozdravio Ivan Ostojić.