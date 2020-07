Orahovica i Otok Dalmatinski na izborima za nova gradska vijeća

<p>Grad Orahovica i općina Otok Dalmatinski u nedjelju prijevremeno biraju svoje Gradsko i Općinsko vijeće, koji su raspušteni jer u zakonom propisanom roku nisu donijeli proračune za ovu godinu.</p><p>Izbori su trebali biti održani u travnju, no zbog pandemije koronavirusa pomaknuti su za srpanj. Odluku o raspisivanju donijela je Vlada na sjednici 4. lipnja.</p><p>Biračka mjesta, kojih je u Orahovici 11, a u Otoku pet, otvorena su u 7 sati, a glasovanje traje do 19 sati.</p><p> Za Gradsko vijeće Orahovice koje ima 15 vijećnika natječe se sedam lista: DP Miroslava Škore, HDZ-ova, HSS-ova koju nosi gradonačelnica Ana-Marija Petin, SDP-ova, lista Stranke umirovljenika (SU) te Nezavisna lista Ivančice Grgić.</p><p> Orahovičanima su to drugi prijevremeni izbori od redovitih lokalnih iz svibnja 2017. Na prve su izašli već u jesen iste godine jer se vijeće izabrano u svibnju nije uspjelo konstituirati ni nakon tri pokušaja; ni jedna stranka, naime, nije uspjela osigurati većinu.</p><p> I Općinsko vijeće Otoka Dalmatinskogu Splitsko-dalmatinskoj županiji ima 15 vijećnika, a na izborima sudjeluju HDZ, HSP-1861. te nezavisne liste Dušana Đule i Ante Norca.</p><p> Pravo birati svoje vijećnike imaju punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem u Orahovici, odnosno Otoku, a takvih je 4. 300 odnosno 4. 600.</p><p> Vijećnici se biraju razmjernim sustavom, cijela Orahovica, odnosno Otok čini jednu izbornu jedinicu.</p><h2>Iste mjere zaštite kao i na izborima za Sabor</h2><p> Kao i prošle nedjelje, kada se birao novi saborski saziv, vrijede iste epidemiološke mjere zaštite od zaraze koronavirusom, potvrđuje predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva (GIP) Orahovice Krunoslav Gernhard.</p><p> To znači da članovi biračkih odbora obvezno nose maske, preporučeno im je nošenje rukavica, redovita dezinfekcija ruku.</p><p> Podijelili smo im maske, rukavice, dezinficijense, kao i nazuvke koji su nam ostali sa saborskih izbora, kaže Gernhard.</p><p> Kad je riječ o biračima, oni kod ulaska na biračko mjesto moraju dezinficirati ruke, preporučeno im je nošenje maski i kemijske olovke kojom će glasovati, masku kratko skidaju kod provjere identiteta. U prostoriju u kojoj je biračko mjesto ulaze i izlaze jedan po jedan, poštujući razmak od metra i pol kojeg drže i dok čekaju ulazak na biračko mjesto.</p><p> Rezultati izbora za Gradsko vijeće Orahovica i Općinsko vijeće Otoka Dalmatinskog trebalo bi se znati navečer oko 21 sat. Državno izborno povjerenstvo će u podne i u 17 sati na svojoj mrežnoj stranici objaviti podatke o odazivu do 11,30 i 16,30 sati.s</p>