Poslušajte novu navijačku pjesmu Marka Lasića Nereda i Zaprešić Boysa premijerno unutar ovog članka
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Oranž pretplatnici prvi slušaju novu navijačku pjesmu 'Srce vatreno 2'. Klikni i slušaj!
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Dvadeset godina nakon što je “Srce Vatreno” postalo jedna od najprepoznatljivijih navijačkih pjesama u Hrvatskoj, Nered i Zaprešić Boysi vraćaju se s njezinim nastavkom. Nova pjesma “Srce Vatreno 2” premijerno će biti dostupna danas. Klikom na link Oranž pretplatnici će među prvima moći poslušati novu pjesmu.
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