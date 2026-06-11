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Oranž pretplatnici prvi slušaju novu navijačku pjesmu 'Srce vatreno 2'. Klikni i slušaj!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Oranž pretplatnici prvi slušaju novu navijačku pjesmu 'Srce vatreno 2'. Klikni i slušaj!
Foto: 24sata

Poslušajte novu navijačku pjesmu Marka Lasića Nereda i Zaprešić Boysa premijerno unutar ovog članka

Dvadeset godina nakon što je “Srce Vatreno” postalo jedna od najprepoznatljivijih navijačkih pjesama u Hrvatskoj, Nered i Zaprešić Boysi vraćaju se s njezinim nastavkom. Nova pjesma “Srce Vatreno 2” premijerno će biti dostupna danas. Klikom na link Oranž pretplatnici će među prvima moći poslušati novu pjesmu.

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