'Orao ne hvata muhe'. Zašto je onda SDP odbio postavljati pitanja Plenkoviću u Saboru?

Što je SDP postigao svojom jučerašnjom odlukom da na Aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru ne postavlja pitanja premijeru Andreju Plenkoviću?

Omogućio je Gordanu Jandrokoviću da se pohvali kako se SDP "plaši premijera".

I tako, u državi u kojoj je sva moć i sva vlast, prema riječima samih SDP-ovaca, koncentrirana u rukama jednog čovjeka, predsjednika vlade, stranke i saborskih žetončića, glavna oporbena stranka tom istom čovjeku ne želi postaviti ni jedno pitanje u Hrvatskom saboru.

Već su servirali pitanja ministrima za koje se godinama govori da su nebitni, potrošni, jednokratni Plenkovićevi minioni.

Ljute i dure

Što su mogli biti razlozi za SDP-ovo bojkotiranje Plenkovića?

Ljute se na njega jer ucjenjuje izborom predsjednika Vrhovnog i sudaca ustavnog suda. Ne žele mu davati prostor da plasira svoju demagošku propagandu. Ne žele slušati kako izbjegava odgovarati na pitanja. Ne žele mu davati na važnosti. Iako je Plenković najvažniji političar u državi.

Izgledalo je to kao kad se djeca dure i izbjegavaju obraćati se onima koji su ih naljutili.

Međutim, što je posao opozicije u Hrvatskom saboru?

Ona treba postavljati pitanja u ime građana onome tko odlučuje o sudbini tih građana.

Rešetanje i razotkrivanje

Pitanja su vrlo često važnija od Plenkovićevih odgovora, zajedno sa zastupničkim komentarima njegovih odgovora. Oporba treba omogućiti građanima da vide kako njihov premijer (ne) odgovara na pitanja, kao i što trebaju vidjeti oporbu koja tog premijera uništava pitanjima.

Aktualno prijepodne u Saboru nije prijateljsko čavrljanje oporbe s premijerom, nego bi trebalo biti rešetanje, propitivanje, razotkrivanje tog premijera.

Nevidljivim ministrima tako se daje na važnosti, a važnog premijera pošteđuje se potencijalnog izlaganja, kompromitiranja, sramoćenja. Htjeli su premijera učiniti nebitnim, dok istodobno tvrde da je on najodgovorniji, kao i najopasniji političar u državi.

Najvažniji, a nebitan

Kako može SDP tvrditi da je Hrvatska u rukama jedne osobe, da je gurnuta u poziciju taoca jednog čovjeka, da je jedna osoba uzurpirala svu političku moć u državi, a onda tu osobu ignorirati u zapravo jedinoj prilici kad se tu osobu, tog premijera može direktno, ne preko Facebooka, izložiti pitanjima i javnim pritiscima?

Što je, u krajnjoj liniji, Hrvatska dobila odlukom SDP-a da Plenkovića poštedi pitanja na Aktualnom prijepodnevu?

U prazno

Taj isti Plenković nastavit će stoga govoriti što želi, o čemu želi i kako želi. SDP će plasirati svoja pitanja i svoje kritike u prazno. A jedino što je ostalo zabilježeno u medijskim izvješćima u Saboru bilo je pitanje Sandre Benčić premijeru Plenkoviću o rekordnoj inflaciji u eurozoni.

Jedna izreka kaže da orao ne hvata muhe, stoga je i zadatak SDP-a kao najveće oporbene stranke bio da udara na premijera, a ne da se zabavlja njegovim ministrima. Lider oporbe bio je onaj tko je postavio pitanje premijeru, a ne onaj tko je tog premijera izbjegavao.