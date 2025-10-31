Obavijesti

IDE NA SASTANAK

Orban će tražiti od Donalda Trumpa izuzeće od američkih sankcija za rusku naftu

Piše Hina,
Foto: LEAH MILLIS/REUTERS

Nove američke sankcije, koje predstavljaju rizik za ovisnost Mađarske o uvozu sirove nafte iz Rusije, objavljene su nekoliko dana nakon požara u glavnoj dunavskoj rafineriji mađarske naftne grupe MOL

Mađarski premijer Viktor Orban u petak je izjavio da se nada uvjeriti američkog predsjednika Donalda Trumpa da Mađarska treba biti izuzeta od američkih sankcija na rusku naftu zbog velike ovisnosti o naftovodnim mrežama za opskrbu energijom. Orban je rekao da će na sastanku s Trumpom 7. studenoga razgovarati o američkim sankcijama ruskim naftnim tvrtkama Rosneft i Lukoil te da je cilj sklapanje širokog gospodarskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama.

"Mađarska je zemlja bez izlaza na more (...) Ovisimo o transportnim rutama kojima energija može doći do Mađarske. To su uglavnom naftovodi. Moramo natjerati Amerikance da shvate ovu specifičnu situaciju ako želimo da odobre izuzeća od američkih sankcija protiv Rusije", rekao je Orban.

Također je istaknuo da je Njemačka, usprkos tome što ima izlaz na more, zatražila izuzeće za jednu od svojih rafinerija.

Njemački ministar gospodarstva izjavio je u utorak da je dobio uvjeravanja iz Washingtona da se sankcije na Rosneft neće primjenjivati na njemačku tvrtku kćer Rosnefta s obrazloženjem da se radi o tvrtki u koju je Njemačka uvela prinudnu upravu i više ne predstavlja rusku imovinu.

Berlin obrazlaže da njemačka podružnica Rosnefta ima većinski udio u naftnoj rafineriji Schwedt.

Nove američke sankcije, koje predstavljaju rizik za ovisnost Mađarske o uvozu sirove nafte iz Rusije, objavljene su nekoliko dana nakon požara u glavnoj dunavskoj rafineriji mađarske naftne grupe MOL, zbog kojeg je ona morala raditi smanjenim kapacitetom.

Mađarska vlada u četvrtak je objavila nacrt zakona o izmjeni zakona o skladištenju uvozne sirove nafte i sirovih derivata kako bi joj se omogućilo da odredi takozvane rezervne benzinske postaje za opskrbu gorivom za ključne korisnike u slučaju krize s opskrbom.

