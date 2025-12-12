Orban: Danas će umrijeti demokracija u Europskoj uniji. Upravo su prešli Rubikon

Državna ruska sredstva u Europi mogla bi ostati trajno zamrznuta prema pravnom mehanizmu kojeg su u četvrtak odobrile prijestolnice država članica EU-a.

Ambasadori EU-a dali su Europskoj komisiji izvanredna ovlaštenja da zadrži blokiranih 210 milijardi eura ruskih državnih sredstava dok Kremlj ne plati ratne reparacije Ukrajini, objavilo je dansko predsjedništvo Vijeća u četvrtak.

Predsjedništvo je navelo da su ambasadori “dogovorili revidiranu verziju prijedloga članka 122 i odobrili pokretanje pismenog postupka za formalnu odluku Vijeća do petka oko 17 sati.” Odluka je donesena “vrlo jasnom većinom.”

Radi se o velikom poticaju za Ukrajinu, pravnoj zaobilaznici koja značajno smanjuje šanse da će zemlje pro-Kremlja u Europi, poput Mađarske i Slovačke, vratiti zamrznuta sredstva Rusiji. O svemu se oglasio i Viktor Orban.

- Danas Bruxelles prelazi Rubikon. U podne će se održati pisano glasovanje koje će nanijeti nepopravljivu štetu Uniji. Predmet glasovanja su zamrznuta ruska sredstva, o kojima su države članice EU-a dosad glasovale svakih 6 mjeseci i donosile jednoglasnu odluku. Današnjom procedurom Briselci ukidaju zahtjev za jednoglasnošću jednim potezom olovke, što je očito nezakonito - napisao je na X-u, premijer Mađarske.

- Današnjom odlukom pravna država u Europskoj uniji dolazi kraju, a europski čelnici stavljaju sebe iznad pravila. Umjesto da osigurava poštivanje EU ugovora, Europska komisija sustavno krši europsko pravo. Čini to kako bi nastavila rat u Ukrajini, u kojem ne mogu pobjediti. Sve se to događa usred bijelog dana, manje od tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća, najvažnijeg tijela za donošenje odluka u Uniji, koje okuplja šefove država i vlada. Time se pravna država u Europskoj uniji zamjenjuje vlašću birokrata. Drugim riječima, uspostavlja se briselska diktatura. Mađarska se protivi ovoj odluci i učinit će sve što je u njezinoj moći da se uspostavi zakoniti poredak - upozorava Orban.