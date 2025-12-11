Obavijesti

News

Komentari 2
AMERIČKA STRATEGIJA

Orban: 15 godina smo se sami borili protiv propasti civilizacije. Sada napokon imamo pomoć

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Orban: 15 godina smo se sami borili protiv propasti civilizacije. Sada napokon imamo pomoć
Foto: Jonathan Ernst

Za naše podneblje najvažnija je stranica 25. dokumenta, gdje se Trumpov kružok boji da će pojedine NATO članice i dugogodišnje saveznice postati manjinski bijele

Washington je krajem studenog objavio dokument na 33 stranice pod nazivom 'Nacionalna sigurnosna strategija'. U njemu je trenutačna administracija cizelirala Trumpov pogled na svijet i međunarodne odnose. Nacionalna sigurnosna strategija označava ideološku i suštinsku promjenu u vanjskoj politici SAD-a te pokušava definirati novu doktrinu vanjske politike “America First” koja je duboko pragmatična. 

Za naše podneblje najvažnija je stranica 25. dokumenta, gdje se Trumpov kružok boji da će pojedine NATO članice i dugogodišnje saveznice postati manjinski bijele, te time nepouzdani saveznici jer će na Zapadu Europe biti neki novi ljudi, drukčiji od onih koji su uspostavili NATO savez.

UNATOČ PRITISCIMA Mađarska odbija EU migracijski mehanizam: Ostaju pri svome, ne primaju niti jednog migranta
Mađarska odbija EU migracijski mehanizam: Ostaju pri svome, ne primaju niti jednog migranta

O svemu se oglasio mađarski premijer Viktor Orban koji je strategiju objeručke prihvatio.

 - Nova američka strategija nacionalne sigurnosti: najvažniji i najzanimljiviji dokument posljednjih godina. O Bruxellesu govori istim tonom kojim su Bidenova administracija i Bruxelles govorili o nama. Kako dođe, tako prođe. Amerikanci također vide da je Europa udarila u zid dugotrajnog gospodarskog zastoja. Slab saveznik ne može se obraniti, niti se na njega može računati u međunarodnim poslovima - napisao je Orban pa dodao se osvrnuo na zamjenu stanovništva.

 - Vide i civilizacijsku krizu Europe. Vide da su europske civilizacijske vrijednosti, demokracija i slobodno tržište u opasnosti. Također vide da su europski liberali spalili mrežu odnosa koja je nekoć postojala s Rusijom, što je bila pogreška. Prema američkoj administraciji, Europin odnos s Rusijom potrebno je ponovno izgraditi na strateškoj razini - napisao je Orban pa dodao kako je Trump pogodio u sridu.

 - Ukratko, Amerika precizno razumije europski pad. Vide civilizacijski razmjer tog pada, protiv kojeg se mi u Mađarskoj borimo već petnaest godina. Konačno, u toj borbi više nismo sami - zaključio Orban.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Budite Djed Mraz! Ovo su želje za Božić 94 djece! Ostvarimo ih
VELIKA AKCIJA 24SATA

Budite Djed Mraz! Ovo su želje za Božić 94 djece! Ostvarimo ih

Narukvica, set za crtanje, kapa ili šal nama su nešto osnovno, a djeci, čije su obitelji pod skrbi dječjeg doma u Nazorovoj, velike su želje. Posjetite stranicu djecje-zelje.24sata.hr i darujmo mališanima sretan Božić!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025