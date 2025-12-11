Orban: 15 godina smo se sami borili protiv propasti civilizacije. Sada napokon imamo pomoć

Washington je krajem studenog objavio dokument na 33 stranice pod nazivom 'Nacionalna sigurnosna strategija'. U njemu je trenutačna administracija cizelirala Trumpov pogled na svijet i međunarodne odnose. Nacionalna sigurnosna strategija označava ideološku i suštinsku promjenu u vanjskoj politici SAD-a te pokušava definirati novu doktrinu vanjske politike “America First” koja je duboko pragmatična.

Za naše podneblje najvažnija je stranica 25. dokumenta, gdje se Trumpov kružok boji da će pojedine NATO članice i dugogodišnje saveznice postati manjinski bijele, te time nepouzdani saveznici jer će na Zapadu Europe biti neki novi ljudi, drukčiji od onih koji su uspostavili NATO savez.

O svemu se oglasio mađarski premijer Viktor Orban koji je strategiju objeručke prihvatio.

- Nova američka strategija nacionalne sigurnosti: najvažniji i najzanimljiviji dokument posljednjih godina. O Bruxellesu govori istim tonom kojim su Bidenova administracija i Bruxelles govorili o nama. Kako dođe, tako prođe. Amerikanci također vide da je Europa udarila u zid dugotrajnog gospodarskog zastoja. Slab saveznik ne može se obraniti, niti se na njega može računati u međunarodnim poslovima - napisao je Orban pa dodao se osvrnuo na zamjenu stanovništva.

- Vide i civilizacijsku krizu Europe. Vide da su europske civilizacijske vrijednosti, demokracija i slobodno tržište u opasnosti. Također vide da su europski liberali spalili mrežu odnosa koja je nekoć postojala s Rusijom, što je bila pogreška. Prema američkoj administraciji, Europin odnos s Rusijom potrebno je ponovno izgraditi na strateškoj razini - napisao je Orban pa dodao kako je Trump pogodio u sridu.

- Ukratko, Amerika precizno razumije europski pad. Vide civilizacijski razmjer tog pada, protiv kojeg se mi u Mađarskoj borimo već petnaest godina. Konačno, u toj borbi više nismo sami - zaključio Orban.