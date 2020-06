Orban izazvao reakcije u regiji, Butković poručio: Naša vlada neće nasjedati na provokacije

Stavovi mogu biti različiti, ali povijest je povijest. Ne odobravam i osuđujem provokacije koje se tiču temeljnih načela državnosti poput teritorijalnog ustroja, rekao je Butković

<p>Mađarski premijer <strong>Viktor Orban</strong>, koji je u povodu 100. godišnjice mirovnog sporazuma iz Trianona otkrio ploču s povijesnim prikazom dijelova susjednih zemalja u sastavu Mađarske, uključujući Rijeku, izazvao je u nedjelju reakcije u regiji.</p><p>Orban je pred spomenikom "Mađarske kalvarije" u spomen gradovima koje je izgubila Trianonskim mirom poručio da "Mađarska ima snažnu i neovisnu državu već 400 godina".</p><p>- Mađarska ponovno pobjeđuje ... Nema nijedne nacije na svijetu koja bi mogla izdržati takvo stoljeće, no mi smo izdržali i danas ponovno pobjeđujemo - rekao je Orban u subotu u mjestu Satoraljaujhely, izvijestila je nacionalna agencija MTI.</p><p>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nije odgovorilo na upit Hine za komentar.</p><p>Ministar prometa i mora <strong>Oleg Butković</strong> napisao je u nedjelju na Facebooku da hrvatska vlada nije i neće nasjedati na jeftine provokacije.</p><p>- Stavovi mogu biti različiti, ali povijest je povijest. Ne odobravam i osuđujem provokacije koje se tiču temeljnih načela državnosti poput teritorijalnog ustroja - rekao je Butković. </p><p>- Rijeka kao i cijelo područje hrvatskog Primorja, s obzirom na bogatu povijest zaslužuje isključivo poštovanje i dijalog s ciljem napretka, a ne nacionalističko veličanje i simbolične provokacije - smatra on. </p><p>Podsjetio je da je Rijeka uz Istru prva pružila otpor fašizmu.</p><p>- Stoga želim odnos prema njoj kakav i zaslužuje, državnički i pun poštovanja - istaknuo je ministar prometa.</p><p>Šef oporbenih socijaldemokrata <strong>Davor Bernardić</strong> kazao je kako ne očekuje reakciju vlade na otvaranje spomenika na mađarsko-slovačkoj granici.</p><p>- Riječ je o Plenkovićevom prijatelju. Orban je poznat po tome što svojata hrvatski teritorij. Plenković zajedno s Ćorićem, za nagradu mađarskom premijeru, dostavlja naftu u Budimpeštu - izjavio je Bernardić.</p><p>Na spomen ploču sa zemljovidom Mađarske prije raspada Austro-Ugarske koja obuhvaća dijelove današnje Srbije, Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Austrije, Rumunjske, Ukrajine reagirao je glasnogovornik Lige socijaldemokrata Vojvodine <strong>Aleksandar Marton</strong> pitanjem čelnicima Srbije do kada će šutjeti.</p><p>- Pitanje za premijerku, predsjednika i šlager-pjevača, ministra vanjskih poslova: hoće li država i dalje šutjeti na konstantne provokacije i bezobrazluke Viktora Orbana? - napisao je Marton na Twitteru, prenosi agencija Tanjug.</p><p>Marton smatra da je riječ o teritorijalnim pretenzijama mađarskog premijera te pita ulaze li takve izjave u do sada "najbolje odnose između Srbije i Mađarske" kojima se hvale srbijanski dužnosnici.</p><p>Tanjug navodi da je ukupno 12.500 gradova, sela i općina koje su do 1920. godine pripadale Mađarskoj, odnosno Austro-Ugarskoj, upisano je slovima od nerđajućeg čelika na spomeniku nedaleko od glavnog ulaza u parlament.</p><p>Hrvatski internetski portal objavio je tekst pod naslovom "Orban opet svojata pola Hrvatske" uz fotografiju ploče na spomeniku s natpisom "Fiume - tengerre magyar", ili "Rijeka - mađarsko more"". </p><p>Isti je medij početkom svibnja prenio Orbanovu poruku mađarskim maturantima uz povijesnu kartu Mađarske s dijelom hrvatskog teritorija. </p><p>Šef hrvatske diplomacije<strong> Gordan Grlić Radman</strong> rekao je tada da su "bilo kakve teritorijalne pretenzije u Europskoj uniji nezamislive jer su sve države priznale jedna drugu" i da se "uvijek znala granica između Mađarske i Hrvatske".</p><p>Hrvatski predsjednik <strong>Zoran Milanović </strong>poručio je hrvatskim maturantima da uče iz povijesti, ali gledaju u budućnost. </p><p>On je na Facebooku napisao da većina europskih zemalja "u ormarima" ima povijesne karte na kojima su njihove zemlje veće nego danas, "ali su one neostvarive i uvijek iritiraju susjede".</p><h2>Budućnost susjedima </h2><p>Završetkom Prvog svjetskog rata 4. lipnja 1918. u palači Trianon u Versaillesu potpisan je sporazum kojim je Mađarska, kao dio poražene Austro-Ugarske morala predati dvije trećine svog teritorija i polovicu svog multietničkog stanovništva. </p><p>Orban je u govoru u subotu rekao da se Mađarska održala unatoč Turcima, njemačkoj hegemoniji i sovjetskoj čizmi, a nestale su i Čehoslovačka, Jugoslavija i Sovjetski savez i britanski i francuska imperij.</p><p>Osudio je Zapad jer je pokidao tisućljetne granice i povijest srednje Europe izručivši Mađarsku i druge države regije "neprijateljima, vladi boljševika".</p><p>- Središnja Europa bila je ponovno nemoralno iscrtana. Nikad nećemo zaboraviti što su nam učinili - rekao je Orban.</p><p>Pozdravio je što Mađari grade zajedničku budućnost sa susjedima: Slovačkom, Srbijom, Hrvatskom i Slovenijom i ocijenio da je povijest "dala šansu, možda zadnji put, narodima Središnje Europe da se otvore novoj eri".</p><p> - Naša politička, duhovna, gospodarska i kulturna gravitacijska sila raste iz dana u dan. Povratak Mađara tek je počeo - zaključio je Orban.</p>