Premijer Orban optužio EU da blokira novac namijenjen Mađarskoj iz 'politčkih razloga'

Mađarski premijer Viktor Orban optužio je u petak Bruxelles da želi zamrznuti novac namijenjen Mađarskoj "iz političkih razloga", odnosno politike Budimpešte prema migrantima i njezina protivljenja sankcijama protiv Rusije zbog rata u Ukrajini.

Europska komisija preporučila je u srijedu da se zamrzne više od 13 milijardi eura europskih sredstava predviđenih za Mađarsku zbog problema s korupcijom u zemlji.

Komisija je odlučila biti čvrsta prema Orbanu kojeg optužuje za "ucjenu" jer blokira plan zajedničke pomoći od 18 milijardi eura Ukrajini i minimalni korporativni porez.

Pod pritiskom Europskog parlamenta, Komisija je predložila državama članicama, koje trebaju donijeti odluku do 19. prosinca, da suspendiraju 7,5 milijardi eura iz kohezijskih fondova, što bi trebalo biti isplaćeno Mađarskoj u okviru proračuna za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Komisija je s druge strane odlučila potvrditi mađarski nacionalni plan oporavka od pandemije covida-19 (5,8 milijardi eura), ali uz 27 uvjeta, koji obuhvaćaju 17 mjera za borbu protiv korupcije, kao i reforme za poboljšanje neovisnosti pravosuđa.

Orban je u intervjuu za javni radio u petak optužio "birokrate u Bruxellesu" da odgađaju provedbu plana za pomoć Mađarskoj "iz očitih političkih razloga".

- U nekoliko temeljnih pitanja postoje razlike u stajalištima između EU-a i Mađarske i zato (Bruxelles) ne voli mađarsku vladu- rekao je.

Bruxelles "zahtijeva otvaranje naših granica migrantima, ali mi to nećemo učiniti, uvođenje u našim školama njihove spolne propagande, ali mi to nećemo učiniti", rekao je. Bruxelles "zahtijeva također našu bezuvjetnu potporu sankcijama i ratu (protiv Moskve), ali mi ni to nećemo učiniti", poručio je.

- Čak i ako su birokrati u Bruxellesu nepravedni prema Mađarskoj postavljajući uvijek nove uvjete, moramo nastojati postići dogovor" s EU-om- rekao je.

- Uvest ćemo dodatne tražene mjere i ne sumnjamo da ćemo 2023. uspjeti uvjeriti Komisiju- rekao je mađarski pregovarač Tibor Navracsics.

