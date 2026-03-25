KIJEV BUDIMPEŠTA

Orban žestoko: Obustavljamo isporuku plina Ukrajini!

Piše Filip Sulimanec,
Orban žestoko: Obustavljamo isporuku plina Ukrajini!
Preostali plin, naveo je, bit će skladišten u Mađarskoj kako bi se osigurala energetska sigurnost zemlje

Premijer Mađarske Viktor Orbán izjavio je danas da će ta zemlja postupno obustaviti isporuku plina Ukrajini dok se ponovno ne pokrene plinovod Družba.

Preostali plin, naveo je, bit će skladišten u Mađarskoj kako bi se osigurala energetska sigurnost zemlje, prenio je „Mađar Nemzet“. „Postupno obustavljamo isporuke plina iz Mađarske u Ukrajinu i skladištit ćemo plin koji nam je preostao kod kuće“, rekao je Orbán u videosnimci objavljenoj na njegovoj stranici na Facebooku. Najavio je da će prijedlog o tim mjerama uskoro iznijeti na sjednici vlade.

Orbán je podsjetio da rad naftovoda Ukrajina blokira već 30 dana.

„Iako smo se dosad uspješno branili od ukrajinskih ucjena, zahvaljujući zaštićenim cijenama, moramo poduzeti daljnji korak kako bismo prekinuli naftnu blokadu i osigurali sigurno opskrbljivanje Mađarske energijom“, rekao je mađarski premijer.

ENERGENTI Europska unija odgađa zabranu uvoza ruske nafte zbog Irana
Europska unija odgađa zabranu uvoza ruske nafte zbog Irana

Prema njegovim riječima, dok god Ukrajina ne osigura naftu, neće dobivati plin iz Mađarske, ističući da se zbog napada Ukrajine na južni plinovod koji opskrbljuje Mađarsku stvaraju zalihe i pune mađarski spremnici.

„Zaštitit ćemo energetsku sigurnost Mađarske, održat ćemo zaštićenu cijenu benzina i sniženu cijenu plina“, poručio je Orbán.

Komentari 0
Strašne scene mučenja torcidaša šokirale Hrvatsku! Procurile i navodne poruke s Grobarima
POLICIJA ISTRAŽUJE SLUČAJ

Strašne scene mučenja torcidaša šokirale Hrvatsku! Procurile i navodne poruke s Grobarima

Muškarac sjedi vezanih očiju i ruku dok mu muškarac, dalmatinskog naglaska, brenerom pali tetovažu. Sve je osveta zbog razmjena poruka s navijačem beogradskog Partizana? Muškarca pretukli i članovi BBB-a
Šire istragu protiv Šinceka: I u Senj dovezli 2,6 tona opasnog otpada! Donosimo detalje...
PRLJAVA RABOTA

Šire istragu protiv Šinceka: I u Senj dovezli 2,6 tona opasnog otpada! Donosimo detalje...

Uskok tvrdi da je sve trajalo dvije godine duže nego što se vjerovalo. Uhićeno je još troje novoosumnjičenih. Šinceki su trebali napraviti i barijere od sporne plastike, ali od toga nije bilo ništa...
SAD povećava proizvodnju oružja i streljiva. Iran tvrdi: 'Pogođen je Abraham Lincoln!'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD povećava proizvodnju oružja i streljiva. Iran tvrdi: 'Pogođen je Abraham Lincoln!'

Dok Washington i Teheran razmjenjuju poruke o pregovorima, mediji pišu da je Trumpova administracija Iranu ponudila plan u 15 točaka za mir, a sukobi i posljedice rata šire se diljem Bliskog istoka

