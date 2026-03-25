Orban žestoko: Obustavljamo isporuku plina Ukrajini!

Premijer Mađarske Viktor Orbán izjavio je danas da će ta zemlja postupno obustaviti isporuku plina Ukrajini dok se ponovno ne pokrene plinovod Družba.

Preostali plin, naveo je, bit će skladišten u Mađarskoj kako bi se osigurala energetska sigurnost zemlje, prenio je „Mađar Nemzet“. „Postupno obustavljamo isporuke plina iz Mađarske u Ukrajinu i skladištit ćemo plin koji nam je preostao kod kuće“, rekao je Orbán u videosnimci objavljenoj na njegovoj stranici na Facebooku. Najavio je da će prijedlog o tim mjerama uskoro iznijeti na sjednici vlade.

Orbán je podsjetio da rad naftovoda Ukrajina blokira već 30 dana.

„Iako smo se dosad uspješno branili od ukrajinskih ucjena, zahvaljujući zaštićenim cijenama, moramo poduzeti daljnji korak kako bismo prekinuli naftnu blokadu i osigurali sigurno opskrbljivanje Mađarske energijom“, rekao je mađarski premijer.

Prema njegovim riječima, dok god Ukrajina ne osigura naftu, neće dobivati plin iz Mađarske, ističući da se zbog napada Ukrajine na južni plinovod koji opskrbljuje Mađarsku stvaraju zalihe i pune mađarski spremnici.

„Zaštitit ćemo energetsku sigurnost Mađarske, održat ćemo zaštićenu cijenu benzina i sniženu cijenu plina“, poručio je Orbán.