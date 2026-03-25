Europska unija odgađa zabranu uvoza ruske nafte zbog Irana

Europska komisija odgodila je predstavljanje dugo očekivanog prijedloga za trajnu zabranu uvoza ruske nafte, jer rat na Bliskom istoku nastavlja izazivati potrese na energetskim tržištima i održava cijenu barela Brenta iznad 100 dolara.

To također dolazi u trenutku napete konfrontacije s Mađarskom i Slovačkom, jedinom dvjema državama članicama koje još uvijek kupuju rusku naftu, zbog naftovoda Druzhba iz sovjetske ere, piše Euronews.

Zakonodavni prijedlog, koji je dio plana REPowerEU, trebao je biti predstavljen 15. travnja, ali je datum sada uklonjen s kalendara.

„Nemam novi datum za reći“, rekla je Anna-Kaisa Itkonen, glasnogovornica Komisije za energetiku, u utorak ujutro. „Ono što vam mogu jamčiti jest da ostajemo posvećeni donošenju ovog prijedloga.“

Odgađanje je utvrđeno uslijed američko-izraelskih udara na Iran, koji su uzdrmali energetska tržišta i zatvorili Hormuški tjesnac, vitalni prolaz koji je do sada prenosio petinu globalne nafte i LNG-a svaki dan.

U ponedjeljak je američki predsjednik Donald Trump pohvalio „produktivne razgovore“ s Iranom u cilju okončanja rata, što je odmah osporio Teheran. Ipak, Trumpove riječi pomogle su smanjiti cijenu Brenta sa 112 na 102 dolara po barelu.

Kako bi umirila nervozna tržišta, SAD je ublažio sankcije na rusku naftu. Komisija je inzistirala da promjena u vremenskom okviru ne znači promjenu politike.

„Prijedlog će biti iznesen“, rekla je Itkonen.

Citirajući riječi predsjednice Komisije Ursule von der Leyen, glasnogovornica je upozorila da bi povratak ruskim fosilnim gorivima nakon završetka rata u Ukrajini bio „strateška pogreška“.

EU je prethodno zabranio rusku naftu kroz svoj tradicionalni režim sankcija, koji se mora obnavljati svaka šest mjeseci jednoglasno. Mađarska i Slovačka uživaju trajnu derogaciju za ove sankcije, što im omogućuje nastavak kupovine.

Sada odgođeni zakonodavni prijedlog smatra se pitanjem energetske politike, a ne vanjske politike, pa za njegovo usvajanje treba kvalificiranu većinu. Bruxelles vjeruje da će trajna zabrana spriječiti budući veto i zatvoriti preostale pravne rupe.

Prema REPowerEU, blok je već zabranio uvoz ruske plin: ukapljenog prirodnog plina (LNG) do kraja 2026. i plina iz plinovoda do jeseni 2027.

Mađarska i Slovačka već su pokrenule pravnu akciju protiv zabrane plina i zaprijetile su da će isto učiniti ako prijedlog za naftu bude usvojen.

Te dvije zemlje s kopnenim granicama trenutačno su u žestokom sporu s Ukrajinom oko naftovoda Druzhba, koji prenosi jeftinu rusku naftu kroz ukrajinsko područje u Srednju Europu. Kijev tvrdi da je infrastruktura teško oštećena od strane Moskve krajem siječnja i da je potrebno popraviti je prije nego što tranzit može nastaviti.

No, Budimpešta i Bratislava osporavaju ovaj argument, tvrdeći da je naftovod namjerno zatvoren iz „političkih razloga“ uoči mađarskih izbora 12. travnja.

Spor oko Družbe paralizirao je zajam od 90 milijardi eura za Ukrajinu.