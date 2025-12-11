Obavijesti

STRATEGIJA

Orban hvali novu Trumpovu strategiju: 'SAD shvaća civilizacijski pad Europe'

Piše HINA,
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Tekst strategije je šokirao mnoge u Europi, no dugotrajan Trumpov saveznik Orban ga je nazvao "najvažnijim i najzanimljivijim dokumentom proteklih godina"

Nova strategija za nacionalnu sigurnost administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa pokazuje da Amerika razumije "propadanje civilizacijskih razmjera" u Europi, napisao je mađarski premijer Viktor Orban u četvrtak na društvenoj platformi X. U strateškom dokumentu objavljenom prošlog tjedna, Trump je rekao da bi Sjedinjene Američke Države mogle preispitati svoj odnos s Europom, a da kontinentu prijeti "civilizacijsko brisanje" te da mora promijeniti smjer.

Tekst strategije je šokirao mnoge u Europi, no dugotrajan Trumpov saveznik Orban ga je nazvao "najvažnijim i najzanimljivijim dokumentom proteklih godina".

Rekao je da dokument pokazuje da je Washington shvatio da je Europa zašla u "gospodarsku slijepu ulicu" te da su ugrožene njene vrijednosti, demokracija i slobodno tržište.

AMERIČKA STRATEGIJA Orban: 15 godina smo se sami borili protiv propasti civilizacije. Sada napokon imamo pomoć
Orban: 15 godina smo se sami borili protiv propasti civilizacije. Sada napokon imamo pomoć

Također, mađarski premijer je rekao da američka administracija razumije da Europa mora obnoviti svoj odnos s Rusijom "na strateškoj razini".

Orban je zadržao bliske odnose s Moskvom od početka sukoba u Ukrajini te je često kritizirao sankcije Europske unije protiv Rusije.

"Amerika ima precizno razumijevanje propadanja Europe. Oni vide propadanje civilizacijskih razmjera protiv kojeg se mi u Mađarskoj borimo 15 godina. Napokon, nećemo se protiv njega boriti sami", poručio je Orban.

Sjedinjene Države su prošlog mjeseca Mađarskoj dale jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i plina nakon što se Orban za to založio na srdačnom sastanku s Trumpom u Washingtonu.

