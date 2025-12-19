Orban: Uspjeli smo! Europska unija neće ići u rat protiv Rusije

Nakon maratonskih pregovora koji su potrajali duboko u noć, čelnici Europske unije postigli su ključni dogovor o financijskoj potpori Ukrajini. Kijevu je osiguran zajam od 90 milijardi eura za iduće dvije godine, no Unija je odustala od kontroverznog plana da se za to iskoristi zamrznuta imovina Ruske središnje banke.

Mađarski premijer Viktor Orban pozdravio je ovu odluku te poručio da je Bruxelles sinoć izbjegao rat s Rusijom.

- Preživjeli smo dugu i zahtjevnu noć. Uspjeli smo izbjeći neposredni rizik od rata. Nismo dopustili da Europa objavi rat Rusiji korištenjem ruske imovine. Takav bi plan uvukao Europu u rat i nametnuo Mađarskoj financijski teret od 1.000 milijardi forinti. Uspjeli smo zaštititi mađarske obitelji od toga. Istodobno su 24 države članice odlučile odobriti ratni zajam Ukrajini za sljedeće dvije godine. Ako Ukrajina ne bude u stanju vratiti zajam, te će europske zemlje morati pokriti njegovu otplatu - oglasio se Orban pa dodao kako Mađarska neće financirati Ukrajinu.

- Srećom, suradnja V3 ponovno je aktivna: Mađarska, Slovačka i Češka odlučile su se ne ukrcati na taj vlak. Time smo poštedjeli našu djecu i unuke tereta ovog golemog zajma od 90 milijardi eura. Mađarski udio u ratnom zajmu iznosio bi više od 400 milijardi forinti - poručio je Orban.

Upozorio je da je stav Bruxellesa i dalje previše militantan prema Rusiji.

- Loša je vijest da se ratne pripreme u Bruxellesu očito nastavljaju. Mađarska ostaje glas mira u Europi i neće dopustiti da se novac mađarskih poreznih obveznika koristi za financiranje Ukrajine. Samo vlada domoljuba može jamčiti mir i osigurati da mađarska sredstva ne budu poslana Ukrajini. Kad bi u Mađarskoj bila na vlasti bruxelleska vlada, gurnula bi Mađarsku u rat i potrošila i posljednju lipu na potporu Ukrajini. To ne možemo i nećemo dopustiti - zaključio je Orban.