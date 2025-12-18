Orban: Bruxelles je ohol i bezobrazan prema Vučiću

Čelnici i čelnice EU-a i zapadnog Balkana okupili su se na sastanku u srijedu kojim je predsjedavao António Costa. Osim tema Ukrajine i pozicioniranja EU u novom multipolarnom poretku, na dnevnom redu bila je i agenda proširivanja. Kao najizglednija nova članica navodi se Crna Gora.

Aleksandar Vučić se nije pojavio, a Srbija je označena kao jedna od najgorih kandidatkinja za ulazak u EU. O svemu se oglasio Vučićev prijatelj, te mađarski premijer Viktor Orban.

- Briselska oholost na svom vrhuncu. To je najtočniji opis onoga što se ovih dana događa u Bruxellesu. Jučerašnji samit EU–Zapadni Balkan uspjeli su pripremiti na takav način da srpski predsjednik na njega uopće nije ni došao. I nije ni čudo. Četiri godine ga se zavlači, a pritom nije napravljen ni jedan jedini korak naprijed u pristupanju Srbije. Poznata situacija: takozvani „problemi s vladavinom prava - napisao je Orban na X-u.

Dodao je da se isti kriteriji ne primjenjuju za Ukrajinu oko koje bruje glasine da bi mogla ući u europsku obitelj do 2030.

- Predsjednik Vučić bio je u pravu što nije sudjelovao u ovoj farsi. Sramota je za Uniju i za briselske birokrate koji su sazvali samit to što značajan broj država članica jučer uopće nije došao u Bruxelles. Ni danas neće nedostajati oholosti. Birokrati poručuju da nam neće biti dopušteno otići kući dok se ne riješi financiranje Ukrajine. Drugim riječima, financiranje rata. Mi Mađari u tome nećemo sudjelovati i ostat ćemo ovdje onoliko dugo koliko bude potrebno. Nekoliko neprospavanih noći nije kraj svijeta. Svakako su bolje od rata - zaključio je Orban.