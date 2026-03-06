Obavijesti

News

Komentari 3
'IMAMO UGOVOR I PLAĆAMO'

Orban zaprijetio Ukrajini: Upotrijebit ćemo sva sredstva dok ne puste rusku naftu!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Orban zaprijetio Ukrajini: Upotrijebit ćemo sva sredstva dok ne puste rusku naftu!
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

Mađarska će upotrijebiti "sve mjere i sredstva" koja su joj na raspolaganju kako bi prisilila Ukrajinu da nastavi isporuke ruske nafte, izjavio je u petak na radiju nacionalistički premijer Viktor Orban

Admiral

"Zaustavili smo ...izvoz dizela u Ukrajinu, još uvijek održavamo izvoz električne energije. Zaustavit ćemo tranzitne pošiljke koje prolaze kroz Mađarsku, a koje su važne za Ukrajinu... dok ne dobijemo odobrenje Ukrajine za isporuke nafte", rekao je mađarski premijer. U četvrtak navečer ukrajinska vlada optužila je Mađarsku da drži skupinu ukrajinskih bankarskih službenika kao "taoce".

Oni su prevozili "35 milijuna eura i 9 kg zlata" kroz Mađarsku.

 Orban je ponovno optužio Kijev za ucjenu i rekao da će Mađarska upotrijebiti sva sredstva koja su mu na raspolaganju dok se ne nastavi protok nafte.

NAPAO HRVATSKU Hernadi napao Vladu i Janaf: 'Imamo dozvole, a blokiraju nas. Janaf nikad nije testiran'
Hernadi napao Vladu i Janaf: 'Imamo dozvole, a blokiraju nas. Janaf nikad nije testiran'

Orban je rekao da nema tehničkih problema s naftovodom Družba koji bi onemogućili prolazak pošiljki nafte iz Rusije, koje su vitalne za Mađarsku.

Dodao je da je odluka Ukrajine "da Mađarskoj prekine dotok ruske nafte na koju Mađarska ima pravo" politička.

"Imamo ugovor s Rusima, redovito plaćamo, a Ukrajina se međunarodnim sporazumom obvezala da će dopustiti prolaz pošiljki nafte", rekao je.

DRAMA ZBOG NAFTE Šušnjar odgovorio Mađarskoj na kritike: 'Možda će se sljedeći put žaliti i na vrijeme na Krku...'
Šušnjar odgovorio Mađarskoj na kritike: 'Možda će se sljedeći put žaliti i na vrijeme na Krku...'

"Ovo je ponašanje razbojnika: preuzmu međunarodnu obvezu u međunarodnom sporazumu, a zatim je se ne pridržavaju kako bi ucjenjivali Mađarsku. Ono što se danas događa je državno razbojništvo i moramo pronaći odgovarajuće mjere na to", rekao je.

Orban je rekao da dok Ukrajinci ucjenjuju Mađarsku, ne mogu očekivati ​​da će mađarska vlada u Bruxellesu donositi financijske odluke koje podržavaju Ukrajinu.

"Nećemo. Dok se ne uspostavi red, koristit ćemo sva sredstva koja su nam na raspolaganju", rekao je.

"Ukrajincima će prije ponestati novca nego nama nafte", rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'
EVO KOJE SU TEME

VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'

Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima Vlada predlaže produženje primjene snižene stope PDV-a od pet posto za isporuku prirodnog plina...
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026