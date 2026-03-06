Orban zaprijetio Ukrajini: Upotrijebit ćemo sva sredstva dok ne puste rusku naftu!

"Zaustavili smo ...izvoz dizela u Ukrajinu, još uvijek održavamo izvoz električne energije. Zaustavit ćemo tranzitne pošiljke koje prolaze kroz Mađarsku, a koje su važne za Ukrajinu... dok ne dobijemo odobrenje Ukrajine za isporuke nafte", rekao je mađarski premijer. U četvrtak navečer ukrajinska vlada optužila je Mađarsku da drži skupinu ukrajinskih bankarskih službenika kao "taoce".

Oni su prevozili "35 milijuna eura i 9 kg zlata" kroz Mađarsku.

Orban je ponovno optužio Kijev za ucjenu i rekao da će Mađarska upotrijebiti sva sredstva koja su mu na raspolaganju dok se ne nastavi protok nafte.

Orban je rekao da nema tehničkih problema s naftovodom Družba koji bi onemogućili prolazak pošiljki nafte iz Rusije, koje su vitalne za Mađarsku.

Dodao je da je odluka Ukrajine "da Mađarskoj prekine dotok ruske nafte na koju Mađarska ima pravo" politička.

"Imamo ugovor s Rusima, redovito plaćamo, a Ukrajina se međunarodnim sporazumom obvezala da će dopustiti prolaz pošiljki nafte", rekao je.

"Ovo je ponašanje razbojnika: preuzmu međunarodnu obvezu u međunarodnom sporazumu, a zatim je se ne pridržavaju kako bi ucjenjivali Mađarsku. Ono što se danas događa je državno razbojništvo i moramo pronaći odgovarajuće mjere na to", rekao je.

Orban je rekao da dok Ukrajinci ucjenjuju Mađarsku, ne mogu očekivati ​​da će mađarska vlada u Bruxellesu donositi financijske odluke koje podržavaju Ukrajinu.

"Nećemo. Dok se ne uspostavi red, koristit ćemo sva sredstva koja su nam na raspolaganju", rekao je.

"Ukrajincima će prije ponestati novca nego nama nafte", rekao je.