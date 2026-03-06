Šušnjar odgovorio Mađarskoj na kritike: 'Možda će se sljedeći put žaliti i na vrijeme na Krku...'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovno je odgovorio na kritike koje posljednjih tjedana dolaze iz Mađarske vezano uz transport nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF). U objavi na platformi X poručio je da se izlike mađarskih političara i menadžera energetskih kompanija stalno mijenjaju, dok nafta preko Hrvatske i dalje uredno stiže.

- Teško je pratiti sve izlike koje ovih dana dolaze od nekih mađarskih političara i menadžera energetskih kompanija o tome zašto ruska nafta ‘mora’ teći kroz Jadranski naftovod -napisao je Šušnjar.

Kako navodi, argumenti iz Budimpešte mijenjaju se gotovo iz dana u dan, od navodnih problema s kapacitetom naftovoda i tranzitnim naknadama, do kompatibilnosti rafinerija. Dodao je i da se u jednom trenutku pojavila „iznenadna vjera u Europsku uniju“, uz, kako kaže, dramatična upozorenja i optužbe na račun hrvatskih političara.

- A onda moj osobni favorit: ‘loši hrvatski političari’ – ne ja, naravno, nego moji nestašni kolege - poručio je ministar.

Uz dozu humora dodao je da bi se, ako se ovakav tempo prigovora nastavi, sljedeće žalbe mogle odnositi i na vremensku prognozu na naftnom terminalu na otoku Krku.

- Vjerojatno će padati kiša, ali će i dalje biti bolje nego u Moskvi - napisao je.

Istodobno je istaknuo da terminal na Krku i Jadranski naftovod nastavljaju normalno raditi. Tankeri i dalje pristaju u Krk, a nafta koja je u skladu sa sankcijama Europske unije i pravilima američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) iskrcava se i transportira prema kupcima.

Prema njegovim riječima, još šest tankera očekuje se tijekom ožujka, a opskrba naftom za Slovačku i Mađarsku i dalje se odvija u skladu s europskim pravilima.

- Pravni, financijski, politički i moralni argumenti na strani su takvog pristupa - poručio je Šušnjar, dodajući da Jadranski naftovod jednostavno radi ono za što je i izgrađen.