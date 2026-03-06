Ovim tempom, i s obzirom na snagu dosadašnjih argumenata, gotovo očekujem da će se sljedeći krug pritužbi odnositi na vremensku prognozu na naftnom terminalu na otoku Krku, poručio je ministar
Šušnjar odgovorio Mađarskoj na kritike: 'Možda će se sljedeći put žaliti i na vrijeme na Krku...'
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovno je odgovorio na kritike koje posljednjih tjedana dolaze iz Mađarske vezano uz transport nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF). U objavi na platformi X poručio je da se izlike mađarskih političara i menadžera energetskih kompanija stalno mijenjaju, dok nafta preko Hrvatske i dalje uredno stiže.
- Teško je pratiti sve izlike koje ovih dana dolaze od nekih mađarskih političara i menadžera energetskih kompanija o tome zašto ruska nafta ‘mora’ teći kroz Jadranski naftovod -napisao je Šušnjar.
Kako navodi, argumenti iz Budimpešte mijenjaju se gotovo iz dana u dan, od navodnih problema s kapacitetom naftovoda i tranzitnim naknadama, do kompatibilnosti rafinerija. Dodao je i da se u jednom trenutku pojavila „iznenadna vjera u Europsku uniju“, uz, kako kaže, dramatična upozorenja i optužbe na račun hrvatskih političara.
- A onda moj osobni favorit: ‘loši hrvatski političari’ – ne ja, naravno, nego moji nestašni kolege - poručio je ministar.
Uz dozu humora dodao je da bi se, ako se ovakav tempo prigovora nastavi, sljedeće žalbe mogle odnositi i na vremensku prognozu na naftnom terminalu na otoku Krku.
- Vjerojatno će padati kiša, ali će i dalje biti bolje nego u Moskvi - napisao je.
Istodobno je istaknuo da terminal na Krku i Jadranski naftovod nastavljaju normalno raditi. Tankeri i dalje pristaju u Krk, a nafta koja je u skladu sa sankcijama Europske unije i pravilima američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) iskrcava se i transportira prema kupcima.
Prema njegovim riječima, još šest tankera očekuje se tijekom ožujka, a opskrba naftom za Slovačku i Mađarsku i dalje se odvija u skladu s europskim pravilima.
- Pravni, financijski, politički i moralni argumenti na strani su takvog pristupa - poručio je Šušnjar, dodajući da Jadranski naftovod jednostavno radi ono za što je i izgrađen.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+