ORBANOVA KARIJERA Bio je liberal pa konzervativac, a ima i muzej sa rijetkim fotografijama

Biti 16 godina na vlasti nije mala stvar, Orban je uspio postići ono što sanjaju i neki naši političari. Zaljubljen u svoj lik i djelo, od svoje službene web stranice je napravio digitalni muzej s rijetkim fotografijama iz mladosti
'Sve je počelo s bitkom, bitkom za našu slobodu. Ono što su komunisti oduzeli Mađarima, mladi su morali vratiti. Prvi zadatak bio je organizirati male krugove slobode, a to je započelo u Kolegiju "István Bibó"', piše Orban o godini kad se politički aktivirao, 1988. godine.
| Foto: Službena stranica Viktora Orbana
'Viktor Orban je prvi javno rekao da se sovjetske snage moraju povući iz Mađarske', piše na Orbanovoj stranici uz godinu 1989.
Godina 1990. bila je prijelomna točka u kojoj se Viktor Orbán transformirao iz buntovnog studenta i aktivista u profesionalnog političara. U siječnju 1990. Orbán je prekinuo studij na Pembroke Collegeu (Oxford), gdje je uz stipendiju zaklade Soros proučavao povijest civilnog društva u Europi. Vratio se u Mađarsku i sudjelovao na prvim slobodnim višestrančkim izborima u Mađarskoj nakon pada komunizma. Kao jedan od vođa Fidesza (tada stranke mladih liberala), vodio je kampanju koja je stranci donijela 8,95 % glasova. Ušao je u Parlament, i od tad nije izašao iz njega.
Tad još stranka mladih, Fidesz je bio član Liberalne internacionale, a Orbán i njegovi suradnici smatrani su "zlatnom mladeži" europskog liberalizma. Imali su oštru retoriku protiv bilo kakvog oblika autoritarizma, uključujući i utjecaj crkve u državi, što je u potpunoj suprotnosti s njihovom današnjom politikom.
1992. godine traperice i bunt zamjenjuju odijela, umjesto demokracije unutar stranke, Orban postavlja hijerarhiju u kojoj je on na vrhu. Stranka se počinje okretati konzervativizmu jer Orban shvaća da na političkoj sceni nema mjesta za još jednu veliku liberalnu stranku. Tad se razilazi i sa bliskim suradnikom Gáborom Fodorom, koji je htio da stranka ostane striktno liberalna i bliska civilnom društvu.
1993. godine je izabran za predsjednika stranke na godišnjoj konvenciji, bez ijednog glasa protiv.
Dok su 1992. bili najpopularnija stranka u anketama, na izborima u svibnju 1994. dobili su samo 7 posto glasova i to zbog Orbanovog okretanja stranke 'u desno'. Na vlast su se vratili bivši komunisti (MSZP) predvođeni Gyulom Hornom, što je za Orbána bio osobni i politički šok. Kreće s retorikom 'jedne zastave', odnosno teorijom da na desnici ne bi smjelo biti više manjih stranaka.
1995. godine nastavlja s retorikom jedne zastave, iz imena stranke miče se riječ 'mladi', a Orban sve više govori o građanskoj Mađarskoj. Iako je u početku bio sekularan i progovarao protiv Crkve, od ove godne je sve češće viđen u društvu klerikalnih vođa, a i sam počinje spominjati kršćanstvo kao temelj Mađarske.
1997. godine, Orban više nije liberalna mlada nada već konzervativni vođa. Pojavljuje se nova alternativa na desnici, koja uključuje Fidesz, Demokršćane i bivšu vladajuću stranku MDF.
Prvi premijerski mandat osvaja 1998. godine, uz njega je budući predsjednik Mađarske János Áder (desno). Pod njegovim vodstvom, Mađarska je 1998. završila pripreme za ulazak u NATO, a gorljivo je zagovarao ulazak u EU.
Iako je Mađarska postala članica EU 1. svibnja 2004. pod socijalističkom vladom, Orbán je trijumfirao samo mjesec dana kasnije. Na prvim izborima za Europski parlament u lipnju 2004., njegov Fidesz je pomeo konkurenciju osvojivši gotovo 47,4% glasova. Time je Orban i zavidao rane od gubitka 2002. godine.
2007. godine, Orban sa članovima stranke skida ogradu oko zgrade Parlamenta koju je postavila tadašnja vlast. Orbán je tada izjavio da je ograda protuzakonita i da je njezino uklanjanje čin "vraćanja slobode narodu".
Na izborima 2010. godine koalicija Fidesz-KDNP ostvarila je nezapamćen uspjeh osvojivši dvotrećinsku većinu. Orbanu je taj rezultat u Parlamentu omogućio da mijenja Ustav kako želi, bez oporbe. I tad postaje 'konzervativni otac nacije', premijer 16 godine bez pauze, Viktor Orban kakvog danas svijet poznaje.
