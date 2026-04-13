ORBANOVA KARIJERA Bio je liberal pa konzervativac, a ima i muzej sa rijetkim fotografijama

Godina 1990. bila je prijelomna točka u kojoj se Viktor Orbán transformirao iz buntovnog studenta i aktivista u profesionalnog političara. U siječnju 1990. Orbán je prekinuo studij na Pembroke Collegeu (Oxford), gdje je uz stipendiju zaklade Soros proučavao povijest civilnog društva u Europi. Vratio se u Mađarsku i sudjelovao na prvim slobodnim višestrančkim izborima u Mađarskoj nakon pada komunizma. Kao jedan od vođa Fidesza (tada stranke mladih liberala), vodio je kampanju koja je stranci donijela 8,95 % glasova. Ušao je u Parlament, i od tad nije izašao iz njega. | Foto: Službena stranica Viktora Orbana