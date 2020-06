Oreščanin: Najesen će biti vrlo teško, treba rezati broj uhljeba

Prostora za štednju ima, država treba paziti da kvalitetniji javni zaposlenici bude zaštićenI, a dio koji nije koristan, da se eliminira, rekao je Dražen Oreščanin iz Udruge Glas poduzetnika

<p>Situacija najesen će biti vrlo teška, novu Vladu čekaju reforme i rezovi jer se Hrvatska neće moći više zaduživati, rekao je Dražen Oreščanin iz Udruge Glas poduzetnika za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a520298/Orescanin-Situacija-najesen-ce-biti-vrlo-teska-treba-smanjiti-broj-uhljeba.html">N1</a>. Misli da bi trebalo rezati sve što nije nužno u proračunu, a ne bi smanjivao plaće u javnom sektoru, već nepotrebna radna mjesta te u reformu teritorijalnog ustroja.</p><p>- Prostora za štednju ima, država treba paziti da kvalitetniji javni zaposlenici bude zaštićenI, a dio koji nije koristan, da se eliminira - kaže. No, ne vidi da bi HDZ ili SDP bili za takve reforme, jer bi kaže, "20 tisuća njihovih članova ostalo na cesti, jer ne znaju drugo raditi".</p><p>Govoreći o jeseni, misli da nas čeka veći rast nezaposlenosti, jer je ovih par mjeseci puno radnih mjesta sačuvano zbog mjera.</p><p>- Nadam se da će mjere biti prisutne za srpanj i kolovoz, no nije ništa definirano. U svibnju je istekao prvi tromjesečni rok, rečeno je da bi trebale biti produžene, no nemamo potvrdu. Ljudi koji na jugu Hrvatske žive od turizma neće biti ni blizu prihoda od prošle godine, moraju se prilagoditi novim uvjetima i naći nove izvore prihoda, koristiti poticaje - rekao je.</p><p>Ističe i da je pitanje kako je sada briga kako će se situacija s Adria tourom odraziti na dolazak turista i booking, ali i brinu zbog najave akcija inspektorata od početka srpnja. Kaže da zbog iskustva članova s inspekcijama postoji briga hoće li se mjeriti udaljenosti stolova, odnosno hoće li se ići u represiju ili će inspekcije biti savjetodavne.</p>