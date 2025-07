Orešković: Ako ne znate što je bilo, u koloni o kojoj Thompson pjeva koračaju fašisti i ustaše

Od primitka onih pola milijuna eura koje je Sanader ukrao iz državnih tvrtki, pa do ove slike s Plenkovićem, Thompson je bio i ostao HDZ-ov pjevač. U korak s potrebama, bilo da ne pjeva ili pjeva. Koliko god masovan bio, Thompsonov koncert ne spaja, već potvrđuje napukline i podjele s kojima ne možemo graditi stabilnost i prosepritet zemlje, napisala je na društvenoj mreži Dalija Orešković, saborska zastupnica stranke Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom.

Nastavlja da "pro-ustašama i sinovima Sanaderove korupcije ionako nije stalo do nekog općeg dobra".

- U prvom planu je osobni profit i interes. Tako je oduvijek i bilo. Gdje si bio dok je Thompson na Hopodromu urlao "za dom spremni", ne smije postati novo "gdje si bio 91.?" Tridesetak godina nakon Domovinskog rata, bila bi to najtužnija i najopasnija zamjena teza o vrijednostima na kojima smo stvarali državu. Pjesma Slike Bleiburga sadrži stih "iz mučeničke krvi novo sjeme niče devedesetprve godine". Za one koji doista ne znaju što je bilo, u koloni, u četveroredu o kojem Thompson pjeva, koračali su fašisti, ustaše, sljedbenici ideologije koja je u koncentracijskim logorima mučila i ubijala ljude druge vjere i nacije. Hrvatska vojska koja nas je branila 91.g., nije izdanak i nastavak one vojske koja je stradala na Bleiburgu, niti je Domovinski rat bio osveta za ubijene civile koji su bili prisiljeni biti dio te kolone - piše Orešković.

Dodaje da "trideset godina traje moralno lutanje oko ustaških simbola koji su se koristili u Domovinskom ratu. Konačno posrnuće došlo je s dvostrukim konotacijama i sveopćom rehabilitacijom ustaštva koja je sada dio Plenkovićeve vlade."

- Thompsonovim mega koncertom, oni koji se pozdravljaju s ustaškim ZDS pozdravom, dobili su institucionalnu i medijsku podršku da fašizam i ustaštvo pakiraju i prodaju kao domoljublje. Uz vrlo otvorni hostilitet prema svima koji misle i govore drugačije. Na koncertu će biti i puno onih ne mislećih koji se ne opterećuju konotacijama i kontekstom, već su tamo zbog puke želje za spektaklom i zabavom. Svakom režimu takva masa najviše odgovara. U proteklih tridesetak godina, HDZ si je dao truda da zaglupi naciju. Pa ako je već 5.7. postao pitanje identifikacije, biram ne biti tamo - piše Orešković uoči velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu za koji je prodano gotovo pola milijuna ulaznica.