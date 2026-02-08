Orešković o Bojni Čavoglave i Bušiću: Ispiru mozak mladima, dokad se SOA misli praviti gluha

Do kada se Sigurnosno obavještajna agencija misli praviti gluha, slijepa i bedasta, skupa s vlašću koja sve ovo dopušta? Do kada će hrvatski branitelji šutnjom pristajati na vezivanje njihove žrtve uz ono na što se kao država ne smijemo vezati? Tim je riječima Dalija Orešković reagirala na, kako navodi, višemjesečno toleriranje javnog isticanja simbola i poruka koje povezuje s ekstremnom desnicom, osobito u kontekstu nastupa Marka Perkovića Thompsona i korištenja simbola povezanih sa Zvonkom Bušićem.

- Crna majica na kojoj je ispisan zatvorski broj 03941158, mladima predstavlja Zvonka Bušića kao ideal domoljublja. Postavljam pitanje svima u ovoj našoj naciji, jesmo li mi normalni? - napisala je.

Orešković u Facebook objavi upozorava da se Bušića, koji je 1976. sudjelovao u otmici putničkog zrakoplova i postavljanju bombe u New Yorku, pri čijem je deaktiviranju poginuo američki policajac, dijelu javnosti predstavlja kao uzor domoljublja, osobito mladima. Podsjeća i na njegovu povezanost s emigrantskim krugovima koje je utemeljio Vjekoslav Luburić.

Posebno kritizira relativizaciju ustaške simbolike i pozdrava „Za dom spremni“, kao i pokušaje da se Domovinski rat prikaže kao jedina i „nulta točka“ hrvatske povijesti, čime se, prema njezinu stavu, otvara prostor povijesnom revizionizmu i promjeni temelja državnog identiteta.

- Na djelu je otimanje povijesti, identiteta i kontinuiteta državnosti od strane onih koji se svrstavaju uz fašističke insignije. Zato i ispiru mozak, osobito mladima i nameću tezu da je Domovinski rat nulta točka, kao da ništa nije postojalo prije njega, baš zato da operu i rehabilitiraju značenje pokliča koji im je bitniji od nas, nas kao naroda, našeg sustava vrijednosti i naše države. Postojeće temelje državnosti oni žele poništiti, i zamijeniti ih s identitetom koji se veže uz NDH - piše ona.

U tom kontekstu, Orešković smatra da aktualna turneja s pjesmom „Bojna Čavoglave“ nije simbol hrvatske države, nego pokazatelj političke nemoći vlasti da se jasno odredi prema pojavama koje dovode u pitanje ustavne vrijednosti Republike Hrvatske.

Od državnih institucija očekuje jasnu reakciju i podsjeća da su temeljne vrijednosti hrvatske države već definirane Ustavom, te da toleriranje ustaške simbolike, prema njezinu stajalištu, izravno udara na same temelje ustavnog poretka.