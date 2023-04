Orešković Zekanoviću: 'Vi ste najveća sramota', Plenković o Mostu: 'Njihove stupidne teze'

Važno je istaknuti da smo u ovom izvješću po prvi put čuli nešto jako važno i konkretno sa sastanaka Europskog vijeća i to iz usta našeg predsjednika Vlade. Za građane Kosova imam jako dobru vijest, a za građane Srbije jako lošu. Naime, u ovom izvješću stoji kako se u raspravi o pregovorima Beograda i Prištine, Plenković, citiram, založio za stabilnost i mir te dodao da prijedlog sporazuma upućuje na de facto priznanje. Dakle, ovaj sporazum je de facto priznanje Kosova, izvrsna vijest za naše prijatelje s Kosova, a loša vijest za srbijansku javnost i dobro je da se to ima na umu, poručio je zastupnik Mosta Nino Raspudić zatraživši stanku prije nego li je premijer Andrej Plenković predstavio izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća u veljači i ožujku.

Govoreći o temama tih sastanaka, a to su Ukrajina, gospodarstvo i migranti, Raspudić je istaknuo kako temu migranata obilježava obrat.

- Nema više kao u vrijeme Angele Merkel priče o prijemu nego samo kako zaštititi granice i baciti ih. Temu Ukrajine obilježava licemjerje jer je istovremeno Rusija označena kao neprijatelj, Putina će se dovoditi pred Međunarodni sud, a bez problema se trguje naftom i plinom s Rusijom, dapače, stoji tu kako se dogovaraju cijene. Što se tiče gospodarstva, i tu je paradoks, istovremeno imamo klimatsku religiju i obećanje da ćemo postati klimatski neutralni, a s druge strane da ćemo biti globalno konkurentni - kazao je.

Zastupnik Hrvoje Zekanović ostao je malo zbunjen.

- Ne znam jesam li dobro razumio - ili je kolega pohvalio izvješće ili nije za priznanje Kosova pa da pojasni - kazao je.

'Plenković na sastancima EU vijeća samo sluša'

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović obrušila se na premijera Andreja Plenkovića.

- Premijer je tamo slušao uglavnom kako treba izgledati europsko gospodarstvo i u maniri dobrog učenika u izvješću iznio što je tamo čuo, a ono što bi trebao raditi na tim sastancima je pitati o floskulama koje se tamo ponavljaju o navodnoj koheziji, zajedničkom jedinstvenom tržištu, konkurentnosti EU, gdje se uporno ne govori o onome što briselski birokrati jasno i otvoreno nazivaju Europom dvije brzine - kazala je.

Europa se nalazi u doba najveće financijske i ekonomske neizvjesnosti, istaknuo je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček upozorivši na visoku stopu inflacije prehrambenih proizvoda s kojom se suočavaju hrvatski građani.

- Ja sam uspoređivao cijene prehrambenih proizvoda u istim trgovačkim lancima, u Hrvatskoj su u prosjeku za 20 posto skuplji nego u zapadnoeuropskim zemljama, čak su skuplji za 3-5 posto nego u Švedskoj, koja je jedna od najskupljih zemalja EU pa se postavlja pitanje kako će jedan umirovljenik preživjeti i što je Vlada napravila kako bi zaštitila naše građane od ove pljačke - poručio je.

Zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica govorio je o korupciji pa se osvrnuo na nabavu cjepiva.

- Sve je veća korupcija i zlouporaba položaja i u Bruxellesu, najskandalozniji primjer koji se sada istražuje je nabava cjepiva. Ministar Beroš još mi nije odgovorio koliko će Hrvatska izdvojiti do kraja godine za cjepiva koja nam ne trebaju. Europski parlament ima neviđene afere vezano za kupovinu utjecaja, europske institucije, nažalost, postaju sve češće mjesto korupcije - poručio je.

'Hrvatska prvi put sudjelovala na ovim sastancima kao punopravna članica europodručja i Schengenskog prostora'

Premijer se pohvalio kako je Hrvatska prvi put na ovim sastancima sudjelovala kao punopravna članica europodručja i Schengenskog prostora.

- Glavna tema sastanaka bila je ruska invazija Ukrajine, kao najveća sigurnosna prijetnja Europi te glavni uzrok globalne energetske krize i s njom povezanih inflatornih pritisaka koji pogađaju cijelu Europu. Ponovili smo snažnu podršku Europske unije Ukrajini, održali smo razgovore sa Zelenskim. EU je kao potporu Ukrajini donijela 10 paketa sankcija, odluke o izdašnoj financijskoj i vojnoj pomoći. Sve odluke koje je naša Vlada donosila nije ugrozila obrambene sposobnosti Hrvatske vojske i države. Mi smatramo da bi pobjeda Ukrajine u ovom ratu značila da bi se Rusiju dugoročno odvratilo od daljnje osvajačke politike - istaknuo je navevši kako je Hrvatska do sada Ukrajini pomogla u iznosu malo manjem od 200 milijuna eura.

- Hrvatska vojska je u procesu jačanja, za godinu dana ćemo imati prvi kontingent Rafalea, koji će čuvati hrvatsko nebo, u procesu je i dolazak oklopnih vozila Bradley, dogovorili smo sa SAD-om dodatnih 140 milijuna dolara pomoći za vojnu opremu - kazao je.

Govoreći o gospodarstvu i krizi, naglasio je kako se čine napori na razini cijele EU kako bi se suzbili inflatorni pritisci.

- Mi trenutno rastemo brže od prosjeka EU. Zahvaljujući tome, BDP po stanovniku je od 2016. do 2022. povećan za gotovo 5900 eura - s 11.350 na 17.240 eura - naglasio je.

Tema koja je još dominirala, dodao je, bila je i ona koja se tiče migracija.

- Naša je tu pozicija jasna - žice prema Hrvatima u BiH gradit nećemo, a što se tiče suradnje policije, poštovat ćemo propise i na adekvatan način štititi vanjsku šengensku granicu, tražit ćemo i odgovarajuća sredstva za osnaživanje naših administrativnih i institucionalnih kapaciteta - poručio je.

Razgovaralo se i o procesu proširenja.

- Razgovaramo sa svim našim susjedima o ključnim temama, kao što je tema i Kosova i Srbije, vidim da su neki zastupnici dobro pročitali našu analizu sporazuma, koji se nije potpisao, ali koji je dogovoren prije nekoliko mjeseci - istaknuo je.

Rat u Ukrajini ponovno posvađao sve sa svima: Pljušte teške riječi i opomene

Rat u Ukrajini ponovno je izazvao svađu između vladajućih i oporbe pa su padale i teške riječi. HDZ-ov Marko Pavić konstatirao je kako su se za stanku javili svi oni koji nisu dali podršku Ukrajini kad se glasalo o obuci njihovih vojnika i nisu ničim pridonijeli ulasku Hrvatske u EU te ne znaju ništa o europskim i ekonomskim temama, a Suverenist Pavliček mu uzvratio da on jedino zna novcem poreznih obveznika kupovati parfeme misleći na situaciju dok je kao ministar rada službenom karticom kupovao skupocjene poklone.

- Agresija Rusije prema Ukrajini svakako jest tema, ali ona ne traje od jučer ni od 2014., ona ima svoju povijest, a mi Suverenisti smo prije dvije godine uputili u saborsku proceduru deklaraciju o Holodomoru ispred ukrajinske zajednice u Hrvatskoj. Kako bi etiketirali jednu osobu na čelu države, tobože veliki prijatelj jedne nacije, a ne želi priznati najveći zločin koji se dogodio u povijesti te nacije - upitao je Suverenist Marko Milanović Litre premijera, koji mu je rekao da ne zna na koga misli.

- Ono što znamo je da će se na inicijativu Vlade priznati Gladomor kao genocid. Ono što mi radimo sustavno, temeljito u razgovoru s prijateljima Ukrajincima, a vi koji ste u rodbinskim vezama niste u stanju dati potporu kad treba. Zato budite jako, jako oprezni kad govorite nešto o nekome drugome - poručio mu je Plenković, što je naljutilo Milanovića Litru.

- Vi mene ovdje omalovažavate osobno i moju obitelj, a kad se vašu obitelj dotakne, onda je to problem. Moja podrška Ukrajini je bezuvjetna, prvi sam išao po izbjeglice na granicu s Mađarskom, imali smo kampanju prvi da se osude svi ruski zločini, ali sve to zaboravljate i koristite to glasanje za osobne obračune s predsjednikom Milanovićem. Obadvoje ste derišta - odgovorio je Suverenist i dobio opomenu.

- Nije rekao predsjednik Vlade ništa što nije istina, pamtimo neke stvari zauvijek - kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a zastupnica Centra Dalija Orešković poručila kako upravo Plenković govori neistine i vrijeđa Sabor kao instituciju.

- Podsjećam da je Deklaraciju Ukrajini izglasao cijeli Sabor pa tako i mi oporbeni zastupnici koje cijelo vrijeme lažno predstavljate. A vezano za vojnu pomoć, potpora nije dana vama jer ste kršili Ustav - istaknula je, a HDZ-ovci je podsjetila da za Deklaraciju o potpori Ukrajini nije glasala Peović.

Orešković Zekanoviću: 'Vi ste najveća sramota ovog saziva', Plenković o Mostu: 'Njihove stupidne teze'

U prozivke da nisu podržali obuku ukrajinskih vojnika se uključio i Hrvoje Zekanović, a Orešković je podsjetila njega kako on nije na početku glasao za to da Plenković bude premijer i da je prešao iz oporbenih klupa u vladajuće.

- I time ste žetončić, što je jedna od najkoruptivnijih praksi i sramota Sabora. U ovom sazivu, vi ste najveća - poručila mu je.

Mostov Zvonimir Troskot naglasio je kako je Emanuel Macron, kojeg je ocijenio najvećim Plenkovićevim političkim uzorom, izjavio da neće slati streljivo Ukrajini dodavši još kako Plenković nabavlja francuske Rafale zbog svog probitka u Francuskoj.

- Vi spadate u skupinu čudnovatih ljudi koji misle da o meni nešto znaju, a vi ne znate ništa. Nismo nikad razgovarali, a kamoli da znate tko je meni uzor. I to još da mi uzor bude kolega koji je na Vijeće došao iza mene, malo se saberite. Drugo, on dolazi iz druge političke grupacije, vi naravno kao Most nemate grupaciju jer vas nitko neće. Naš sporazum s Francuskom je strateškog karaktera, za vas koji ne znate ništa, ne znate da je prvi takav sporazum potpisala Jadranka Kosor 2010. - odgovorio je Plenković dodavši kasnije kako Most ima stupidne teze.

Orešković je podsjetio kako je kod glasanja o EU misiji vojne pomoći Ukrajini stala na stranu predsjednika Zorana Milanovića, koji ju je izvrijeđao i nazvao narikačom.

- Mi za razliku od vas znamo i ustavno pravo i međunarodno pravo i procedure, a vi ne znate ni Zakon o sprječavanju sukoba interesa - kazao je i nakon odgovora na sve replike napustio sabornicu.

- Ne znam jesu kamere snimile Zekanovića kako trči za njim - dodao je Pavliček.

