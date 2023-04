Saborski zastupnici vratili su se s uskršnje pauze: Na Aktualnom prijepodnevu ispituju premijera

Na aktualnom prijepodnevu pitanja će postaviti 38 zastupnika. Prva Karolina Vidović Krišto, posljednji HNS-ov Predrag Štromar. Zastupnici će nakon saborskog aktualca raspravljati o Izvješću premijera Plenkovića o sastancima Europskog vijeća u veljači i ožujku.

PRATITE UŽIVO:

Zastupnica Vidović Krišto pitanje je imala za premijera vezano za Fortenovu i novog suvlasnika, inače vlasnika PPD-a Mladena Vujnovca, koji je, kako je naglasila, upetljan, među ostalim, i u aferu INA.

- Podsjetit ću da smo u trećem ili četvrtom mjesecu našeg prvog mandata imali situaciju da je tadašnji Agrokor praktički krenuo u bankrot pred našim očima zbog poteza vlasnika i upravljačke strukture. Intervencijom Vlade nije došlo ni do pada kompanije ni do gubitka radnih mjesta, kao niti do propasti malih poljoprivrednih gospodarstava. Tadašnji vlasnik se svojim potpisom odrekao vlasništva, nitko nikome nije ništa oteo, mi bi bili sretni da se nismo time morali baviti. Kompanije danas funkcionira tako da ima nove dioničare i nove suvlasnike, a država u smislu funkcioniranja i menadžmenta nema baš ništa - poručio je premijer, a Vidović Krišto ga optužila za veleizdaju.

Uskoro više...

