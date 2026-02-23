Obavijesti

News

Komentari 0
DRUGA STRANA PRIČE

Organizatora Thompsonova koncerta u Sinju ovršili, javio se njegov tim: 'Evo što je istina'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Organizatora Thompsonova koncerta u Sinju ovršili, javio se njegov tim: 'Evo što je istina'
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nije ovršen pjevač već tvrtka koja je bila organizator koncerta, 'Infinite show', a radi se o nešto više od 23.000 eura, jer nisu platili usluge koje je pružio Dom zdravlja", rekao je ranije ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa

Admiral

Tvrtka "Infinite show", organizator koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju, ovršena je s 23.000 eura zbog neplaćanja usluga koje je Dom zdravlja pružao na tom koncertu, izvijestio je u ponedjeljak ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa.

Nije ovršen pjevač već tvrtka koja je bila organizator koncerta, 'Infinite show', a radi se o nešto više od 23.000 eura, jer nisu platili usluge koje je pružio Dom zdravlja", rekao je Rađa.

oglasio se Dom zdravlja Organizator Thompsonova koncerta u Sinju ovršen, nisu platili medicinske usluge
Organizator Thompsonova koncerta u Sinju ovršen, nisu platili medicinske usluge

O svemu su se ubrzo oglasili iz tima Marka Perkovića Thompsona, a priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Povodom medijskih napisa o potraživanjima vezanima uz koncert u Sinju, tim Marka Perkovića Thompsona ističe da je organizator koncerta uredno i u cijelosti podmirio obveze koje se odnose na zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku skrb na lokaciji događanja, te da organizator događaja nije bio predmet ovrhe. 

Zdravstveno osiguranje događaja provedeno je profesionalno, uz jasno definirane ugovorne odnose i financijske obveze. Sukladno tome, Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije uplaćeno je 65.982 eura, dok je bolničkom centru Split uplaćeno 33.020 eura.

Istodobno, potrebno je razjasniti da se u medijskim napisima problematizira potraživanje Doma zdravlja, koje se odnosi na angažman osoblja unutar ustanove za vrijeme trajanja koncerta. Organizator naglašava da Dom zdravlja nije bio ugovorni partner organizatora za navedene usluge, niti je riječ o usluzi pruženoj na lokaciji događaja, već o zahtjevu koji se tiče redovnog funkcioniranja javne ustanove. 

Na sastanku na kojem se o ovoj temi razgovaralo, jasno je komunicirano da se takva vrsta potraživanja ne ugovara na ovaj način te da se, prema dosadašnjoj praksi, za redovni rad javnih ustanova ne izdaje račun organizatoru događaja.

Organizator koncerta i tim Marka Perkovića Thompsona su već u nekoliko navrata pokušali objasniti sve okolnosti slučaja i kako ovo nije uobičajena praksa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'
ISPOVIJESTI IZ MAJČINSKOG DOMA U NAZOROVOJ

'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'

U domu u Nazorovoj je Majčinski dom za privremeni smještaj trudnicama i majkama, u najvećoj mjeri ovdje su maloljetnice sa svojim bebama. Ostati mogu dok se školuju, a kasnije živjeti i u stambenim zajednicama
Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'
BiH KORIJENI

Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'

Dabro je nedavno bio u Odžaku, a navodno ima i osobnu BiH
Policajci pred zoru čuli vrisak iz Une, najmanje jedan mrtav, traže još nekoliko ljudi...
KRAJ HRVATSKE KOSTAJNICE

Policajci pred zoru čuli vrisak iz Une, najmanje jedan mrtav, traže još nekoliko ljudi...

Hrvatska policija i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja od jutra su u potrazi za ljudima, najvjerojatnije migrantima koji su završili u rijeci Uni kraj Hrvatske Kostajnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026