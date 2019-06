Organizatori Povorke ponosa: 'Što vas dira koga mi diramo'

Splitska Povorka ponosa kreće iz Đardina u 18 sati.

17.52

Lokalni SDP-ovci na čelu s Goranom Koturom i Majom Giljanović na Pride donijeli su kartonskog gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu. Maja Giljanović tom prilikom izjavila je kako Opara stalno govori o Splitu kao tolerantnom gradu, međutim kad tu toleranciju treba doći pokazati, na Split Pride se ne pojavi. Goran Kotur kao predsjednik splitskog SDP-a naglasio je kako su oni ove godine, kao i svake do sada, došli podržati LGBT zajednicu jer se naravno zalažu za tolerantno društvo.



17.30

Prije kretanja povorke okupilo se 300-tinjak sudionika. Počelo je dolaziti puno obitelji s djecom, ali i puno stranaca. Jedna djevojka iz Velike Britanije rekla nam je kako je čula da u Hrvatskoj atmosfera prema LGBT populaciji nije baš sjajna te je zbog toga došla podržati njihovu borbu. Na pitanje može li usporediti uopće Veliku Britaniju s Hrvatskom u tom smislu, kazala je kako je kod njih LGBT zajednica sasvim normalno prihvaćena u društvu te su vrlo vrlo rijetki incidenti usmjereni ka njima.

16.55 U ovim trenucima okupio se značajan broj sudionika.

- Svake godine sam ovdje, jedino nisam bio na prvom na prvom Prideu. Ljudska prava su ljudska prava, a Pride bi trebala biti fešta, a ne okupljanje kojom se borimo za prava manjina. Nažalost, nije se mnogo promijenilo u odnosu prema LGBT zajednici, osim što se promijenio zakon o životnom partnerstvu što je zapravo svojevrsno iskupljenje za referendum o definiciji braka i obitelji. Srećom, nema više izgreda tijekom same povorke, međutim nasilje se preselilo u virtualno svijet i društvene mreže. Smatram da Pride pomaže turizmu jer Split ovime šalje poruku u svijet da je tolerantno mjesto. Vidjet ćete koliko će se samo turista pridružiti u povorci - rekao je Luka Baričić iz Pokreta za sekularnu državu.

16.36 - U splitskom Đardinu počelo je okupljanje pred deveti po redu Split Pride koji će se ove godine kretati malo izmijenjenom rutom, točnije ekipa će s rive skrenuti prema Voćnom trgu gdje će se održati govor nakon čega će izaći ponovno na rivu te će se Hrvojevom ulicom vratiti u Đardin.

Organizatori su pripremili na desetke plakata s porukama među ostalima poručuju: 'Ormar je za odjeću', 'Dvije mame bolje od nula mama', 'Ovo je obični TRANSparent', 'Šta tebe dira koga ja diram'. 'Hetero nije normalno samo uobičajeno' i 'Lezbe su za *urac'.

Oko Đardina je kao i svake godine dosta policijskih snaga, što interventne policije što prometne policije koja regulira promet oko užeg dijela grada. U gradu ima dosta turista te su se mnogi od njih također okupili u Đardinu.

Od parka ruta ide kako slijedi: Ulica kralja Tomislava, Marmontova, odakle skreće u Ilićev prolaz (kod kina Karaman), Zadarska, Pjaca - gdje će biti održan kratak govor, Marulićeva, preko Voćnog trga na Rivu, Hrvojeva,te povratak u Đardin.

Uoči ovogodišnjeg Pride, organizatori su prije 10 dana, na nadvožnjaku u Ulici Domovinskog rata izvjesili transparent 'Gay is OK'.

No, noćas je izvješena poruka 'Only dead gay is OK'.

Organizatorice ponosa još ranije su izjavljivale kako su dobile brojne prijetnje smrću te da su ih protivnici parade zasuli salvama uvreda na društvenim mrežama čim su objavili datum održavanja povorke. Sve je prijavljeno policiji, no kako su uvrede plasirane sa lažnih profila, malo toga se može poduzeti.

Paradu ove godine volonterski organiziraju Nikolina Banić i Mirta Barić, a ekipu će u Đardinu zagrijavati DJ Coka. Povorku će predvoditi bubnjari Klapa Klapa. Povorci će se pridružiti i splitski kolektiv Food Not Bombs (Hrana, ne oružje op.a.) iz udruge Aktivist koja želi potaknuti građane na solidarnost.

Policija je izvijestila građane da će se od 16 sati do završetka osiguranja uspostaviti blokada prometa na sljedećim lokacijama (osim za vozila stanara i javnog gradskog prijevoza): od Manuške poljane prema Sinjskoj ulici i Nodilovoj ulici od raskrižja Zagrebačke i Držićeve ulice prema Strossmayerovom parku. Okupljanje će se snimati.

