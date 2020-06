Organizatorica riječkog Hoda za život ima i pjevačku karijeru: U spotu predvidjela budućnost

U spotu Brezac Benigar bježi od novinara, ne želeći im dati izjavu te se od njih sakriva u crkvu. Tamo je osim svećenika dočekuju i drugi vjernici koji zajedno sa njom pjevaju dok ju novinari čekaju ispred

<p>U subotu se, usprkos pogoršanju epidemiološke situacije, u Rijeci održao Hod za život.</p><p>Njegova voditeljica, vjeroučiteljica i defektologinja<strong> Barbara Brezac Benigar </strong>izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama izjavivši da je za nju svaka silovana žena koja odluči pobaciti ubojica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>-Silovane žene koje žele pobaciti su za mene ubojice. Silovatelj je osoba koja je počinila kazneno djelo. Majka koja počini pobačaj je sebe stavila u poziciju ubojice. Ne treba jedan zločin završiti drugim - rekla je Brezec Benigar.</p><p>Netom nakon izjave, društvene su mreže preplavili negativni komentari, a oglasili su se i neki političari.</p><p>- Poštovana gospođo, očito da niste imali priliku čuti noćne krike i vapaje silovanih žena u konc logorima. I to je ono što je dobro, ali loše je što se petljate i instrumentalizirate ovu temu za nazadnjačku političku agendu. Jako loše - napisao je na Twitteru <strong>Predrag Fred Matić,</strong> kandidat na listi Restart koalicije.</p><p>- Osim što je ova izjava nezamislivo okrutna, zanimljivo je i da "hodaju za život", a živote ugrožavaju organiziranjem velikih skupova usred epidemije. Licemjeri - napisala je i <strong>Anka Mrak - Taritaš.</strong></p><p>No, ovo nije prvi put da je Brezac Benigar u medijima. Tako je 2016. godine zastupala uvjerenje kako se autističnu djecu treba liječiti takozvanim MMS lijekom.</p><p>Prema polemičnoj metodi djeci se davalo da piju proizvod koji sadrži 28-postotni natrijev klorit i limunsku kiselinu. Jak spoj, koji se inače koristi u sredstvima za čišćenje, kod djece je izazivao užasne nuspojave, kao što su teški bolovi u trbuhu i želucu, povraćanje te krvave stolice.</p><p>Osim toga, sredinom 2015., nepravomoćno je osuđena na kaznu zatvora u trajanju devet mjeseci i uvjetno na godinu dana, jer si je, prema presudi, zadržala naknadu za mjesečne putne troškove roditelja jednog od štićenika Centra. </p><p>Međutim, Brezac Benigar svoje utočište pronalazi u pjevanju i to vjerskih pjesama.</p><p>Na njenom YouTube kanalu tako se može pronaći nekoliko pjesama kojima je napisala tekst i uglazbila ih.</p><p>Zadnja pjesma na njenom kanalu - <strong>'Pošalji duha svog gospode'</strong> objavljena je prije četiri tjedna, a za nju je snimljen i spot.</p><p>U njemu Brezac Benigar bježi od novinara, ne želeći im dati izjavu te se od njih sakriva u crkvu. Tamo je osim svećenika dočekuju i drugi vjernici koji zajedno sa njom pjevaju dok ju novinari čekaju ispred crkve za izjavu. </p><p>Na kraju spota svi zajedno izlaze iz crkve, a u zadnjoj sceni jedna novinarka pita kamermana je li to snimio, na što on odgovara 'Zaboravio sam'. </p><p>Kamera u subotu ipak nije zaboravila uhvatiti izjavu Brezac Benigar na kraju koje je novinaru N1 televizije poručila:</p><p>- Dala sam vam jasne odgovore iza kojih se neću sakriti i oni odlaze ovakvi u javnost htjeli vi to ili ne - zaključila je.</p><p>Odgovori su itekako otišli u javnost, a Brezac Benigar svojim je spotom, izgleda, sama sebi predvidjela budućnost.</p><p>Hoće li joj, kao i u spotu, u ovome pomoći molitve, vidjet ćemo.</p>