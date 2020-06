Organizatorica riječkog Hoda za život zalagala se za liječenje autistične djece otrovom?!

Organizatorica hoda Barbara Brezac Benigar je izjavila kako je za nju svaka silovana žena koja odluči pobaciti ubojica. Brezac je vjeroučiteljica i defektologinja koja iza sebe ima suđenje za krađu...

<p>Usprkos pogoršanju epidemiološke situacije, Hod za život u subotu se održao u Rijeci. </p><p>Organizatorica hoda, <strong>Barbara Brezac Benigar </strong>tako je izjavila kako je za nju svaka silovana žena koja odluči pobaciti ubojica.</p><p>Na društvenim mrežama krenula se širiti njena izjava, popraćena komentarima šokiranih ljudi.</p><p>- Poštovana gospođo, očito da niste imali priliku čuti noćne krike i vapaje silovanih žena u konc logorima. I to je ono što je dobro, ali loše je što se petljate i instrumentalizirate ovu temu za nazadnjačku političku agendu. Jako loše - napisao je na Twitteru <strong>Predrag Fred Matić</strong>, kandidat na listi Restart koalicije.</p><p>- Osim što je ova izjava nezamislivo okrutna, zanimljivo je i da “hodaju za život”, a živote ugrožavaju organiziranjem velikih skupova usred epidemije. Licemjeri - napisala je i<strong> Anka Mrak - Taritaš.</strong></p><p>Osim političara, svoje su zgražanje iznesle i brojne građanke i građani.</p><p>- 'Kakva je ovo izjava, kako se uopće usuđuješ?' , 'Ovo je tužan dan za Rijeku', 'Ne postoji naziv za ženu koja mrzi žene, pa ću ju samo nazvati fašistom' - samo su neki od komentara.</p><p>No tko je zapravo Barbara Brezac Benigar?</p><p>Prema <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/organizatorica-hoda-za-zivot-propagirala-je-lijecenje-autizma-otrovom-i-usput-sudi-joj-se-da-je-prema-optuznici-krala-od-djece/?fbclid=IwAR2F0hjgqFpFsRRt2e03RTMawOWhLX3MZ_PrcWA9xFRQXefUdOCzaXYPZ6k">Telegramovom</a> članku iz 2018. godine, vjeroučiteljica i defektologinja iza sebe ima suđenje za krađu, a zalagala se i za liječenje autistične djece otrovom.</p><p>Naime Brezac Benigar našla se pod optužnicom da je kao predstojnica riječke podružnice Centra za autizam zadržala novac koji nije smjela. Novi list je <a>pisao</a> kako je Brezac Benigar sredinom 2015., nepravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju devet mjeseci i uvjetno na godinu dana, jer je si je, prema presudi, zadržala naknadu za mjesečne putne troškove roditelja jednog od štićenika Centra. Međutim, ovu nepravomoćnu presudu ukinuo je viši sud i vratio ju prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.</p><h2>Negirala je krivnju</h2><p>Sud je, inače, tada nepravomoćno utvrdio da je Brezac Benigar tijekom četiri mjeseca u 2010., i nekoliko mjeseci u 2011., zadržavala novac te je tako protupravno stekla iznos od 4.048 kuna. Određeno joj je da novac mora vratiti. Sud je obrazložio kako je dobila blažu kaznu jer ranije nije bila osuđivana i jer je ponudila mogućnost da se postupak riješi na miran način. Gospođa Brezac Benigar negira krivnju, a njen je odvjetnik tvrdio kako su joj se roditelji spomenutog djeteta, zapravo, htjeli osvetiti jer im je rekla da njihovo dijete neće moći nastaviti školovanje u Centru.</p><p>Gospođa je inače smijenjena s mjesta predstojnice krajem veljače 2012. jer su, kako je tada pisao Novi list, otkrivene nepravilnosti u kojima je sudjelovao njen brat. On je navodno službenim vozilom Centra prevozio autističnu djecu iako mu je policija bila oduzela vozačku. Upravno vijeće je tadašnju predstojnicu Brezac Benigar smatralo neposredno odgovornom za rad njenog brata kao vozača-domara pa ju je vijeće smijenilo.</p><h2>Zagovarala liječenje autizma otrovom</h2><p>Gospođa se u medijima često spominjala i početkom 2016., kada se pojavio trend navodnog liječenja djece autista otopinom s visokom koncentracijom natrijeva klorita na koji su hitno odgovorili vodeći pedijatri, nazivajući ga izrazito opasnim.</p><p>Prema polemičnoj metodi djeci se davalo da piju proizvod koji sadrži 28-postotni natrijev klorit i limunsku kiselinu. Jak spoj, koji se inače koristi u sredstvima za čišćenje, kod djece je izazivao užasne nuspojave, kao što su teški bolovi u trbuhu i želucu, povraćanje te krvave stolice.</p><p>Mediji su kao jednu od glavnih zagovornica spominjali upravo gospođu Barbaru Brezac Benigar, navodeći kako je takozvani MMS lijek propagirala po Facebooku. RTL je, u prilogu koji je problematizirao pojavu uznemirujuće metode,<a> objavio i njezinu izjavu</a>.</p><p>- U ovom trenutku smo došli najbliže ideji izlječenja autizma. Ono što je evidentno je da su u tijelu djece zaista paraziti, ja sam to i osobno vidjela i napuštaju tijelo - poručila je tada.</p><h2>Dobila upozorenja</h2><p>Gospođa Brezac Benigar te 2016. godine često je istupala na ovu temu. Primjerice, za Jutarnji list je <a>potvrdila</a> kako je “potaknula neke roditelje da počnu s ovim načinom liječenja jer ih je upoznala s iskustvima i istraživanjima doktorice<strong> Kerri Rivere</strong>”. Gospođa koju spominje autorica je navodno čudotvorne metode liječenja autizma koju su vodeći znanstvenici prokazali kao šarlatansku.</p><p>RTL je u spomenutom prilogu iz 2016. emitirao izjavu <strong>Edgara Glavaša</strong>, pedijatra koji je pritom i sam tata autističnog djeteta koji je objasnio kako je ta otopina “zapravo izbjeljivač koji napada kožu, sluzokožu i crijevo te izaziva otok, crvenilo, bol, proljev i povraćanje”.</p><p>Nakon što se metoda počela širiti Hrvatskom, stigla su upozorenja nadležnih institucija. Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode tako je izvijestila kako je Svjetska zdravstvena organizacija dobila prijave o ozbiljnim nuspojavama i to iz više zemalja.</p><p>Slično upozorenje izdala je i Hrvatska udruga za autizam koja je roditeljima priopćila kako svaka nova metoda liječenja mora imati znanstvene dokaze o učinkovitosti, što ova nikako nije imala.</p>