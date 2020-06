Jedan grad, dva prosvjeda: U Sisku se susreli Hod za život i Hod protiv fundamentalizma

U Sisku je pri put bio Hod za život, a članovi koalicije Možemo! organizirali su prosvjednu akciju kojom su željeli upozoriti na višegodišnje pokušaje da se smanje prava žena na pristup zdravstvenim uslugama

<p>Danas se u našemu gradu Sisku održao po prvi puta Hod za život, obitelj i Hrvatsku, rekao je Boris Prpić, koordinator Hoda za život u Sisku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Više stotina ljudi hodalo je danas Siskom dostojanstveno, miroljubivo, uz pjesmu i veselje iskazujući solidarnost, poštovanje i ljubav prema nerođenom i rođenom djetetu, njegovoj majci, ocu, bakama, djedovima, obitelji i Hrvatskoj, zalažući se za zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća do prirodne smrti. To je rečeno i transparentom u prvome redu Hoda na kojem je pisalo: 'Za zaštitu svakoga života - bez diskriminacije!'. </p><p>POGLEDAJTE GALERIJU (Hod za život):</p><p>Organizatori Hoda za život podsjetili su da 75 posto žena koje su imale pobačaj su to učinile pod pritiskom okoline i zbog nepovoljne ekonomske situacije. Zato su Siščani danas poslali poruku svakoj majci - nisi sama, život je dragocjen dar. </p><h2>Škorina izjava je jasna prijetnja, pogotovo ženama</h2><p>Danas su članice i članovi koalicije Možemo! u Sisku organizirale prosvjednu akciju kojom su željeli upozoriti na višegodišnje i kontinuirane pokušaje ultrakonzervativnih organizacija, poput onih koje organiziraju tzv. Hod za život u Sisku i drugim gradovima Hrvatske, da smanje prava žena na pristup zdravstvenim uslugama. Posebno su osudili izjave Miroslava Škore o tome da bi se žene žrtve seksualnog nasilja koje su ostale trudne trebale konzultirati sa svojim obiteljima prije prekida trudnoće, a Škorinu izjavu o tome kako će “svi koji mašu prstima”, kad Škoro dođe na vlast, “dobiti po prstima” nazvali su jasnom prijetnjom nasiljem svim njegovim neistomišljenicima, a pogotovo ženama.</p><p>POGLEDAJTE GALERIJU (Hod za slobodu):</p><p>Danijela Dolenec, prva na listi koalicije Možemo! u 6. Izbornoj jedinici Škori je poručila da je njegova hrabrost, odnosno nedostatak hrabrosti, već viđen na njegovim ranijim sučeljavanjima, i pozvala ga da, ako ima hrabrosti, svoje stavove dođe ženama iznijeti u lice.</p><p>- Hod za život zapravo je hod za uskraćivanje zdravstvene skrbi ženama, i potrebno je uvijek iznova naglašavati kako mjere kojima se prekid trudnoće čini manje sigurnim, ili mu se otežava pristup, najviše pogađa žene koje nemaju novca ili žive na područjima na kojima nedostaje zdravstvenih ustanova u kojima mogu ostvariti pristup zdravstvenim uslugama. Drugim riječima, ciljevi Hoda za život dodatno produbljuju socijalne nepravde kojih je u Hrvatskoj već previše - izjavila je Dolenc.</p><p>Ana Alapić, treća na listi koalicije Možemo! i dobitnica nagrade “Ponos Hrvatske”, izjavila je:</p><p>- Pravo svake žene, bez obzira na okolnosti u kojima donosi tu odluku, mora biti zdravstveno dostupan i siguran pobačaj. Žena nije tek inkubator pa da bi se oko nje sastajao konzilij raznih Škorovaca, Raspudića i ostalih koji bi odlučivali kako ona dalje treba živjeti svoj život. Pozivam sve one koji su digli srednji prst po društvenim mrežama i medijima da hodaju na izbore i tamo dignu srednji prst za pobjedu nad fundamentalizmom.</p><p>Bojan Glavašević, nezavisni kandidat na posljednjem mjestu na listi koalicije Možemo!, rekao je kako ženska tijela i žensko zdravlje ne smiju biti bojno polje za ekstremiste i radikale, nego nešto što bi trebalo biti neupitno pravo svake žene u Hrvatskoj.</p><p>- Ne bojimo se desničarskih strašila koja prijete ženama. Zajedno ih možemo poslati u ropotarnicu povijesti kamo i pripadaju, i zato pozivam sve građanke i građane da svoj glas na izborima daju koaliciji Možemo!, pod rednim brojem 3. na glasačkom listiću - rekao je.</p><p>Nakon što su završili svoju akciju, u kojoj su razvili transparent dugačak 15 metara s natpisom: “Hodaj do birališta, pobijedi fundamentalizam!“, koji su sudionici tzv. Hoda za život gledali dok su prolazili, članice i članovi koalicije Možemo! družili su se s građankama i građanima Siska, i razgovarali s njima o svojem programu za nadolazeće parlamentarne izbore.</p>