Idete na doček Nove na neki od trgova? Evo kakva je prognoza!

Prošao je i Božić, u unutrašnjosti tmuran uz oborine i maglu, uz obalu uz sunce i gotovo proljetne temperature. Idućih dana temperature će padati, a već se nazire i kakvi nas vremenski uvjeti očekuju 31. prosinca, na dočeku Nove godine...

- Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije sunčano. U nizinama unutrašnjosti mjestimice niski oblaci i magla, a ponajprije u gorskim predjelima sunčanije. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od -4 do 0, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna od 1 do 4, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 10 do 15 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za, danas, subotu 27. prosinca.

U subotu je za riječku regiju u prvom dijelu dana na snazi žuti alarm zbog udara vjetra. Za cijelu obalnu Hrvatsku, osim za zapadnu obalu Istre, na snazi je žuti meteoalarm, također zbog vjetra...

U nedjelju će vjetar pojačati, opet je žuti meteoalarm na snazi za riječku regiju, dok su Velebitski kanal i srednja Dalmacija pod narančastim upozorenjem zbog vjetra.

- Jaka i vrlo jaka, mjestimice olujna i jaka olujna bura. Najjači udari vjetra 35-80 čvorova (65-150 km/h). Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - poručuju iz DHMZ-a za ove dvije regije obalne Hrvatske.

Ostatak obalne Hrvatske u nedjelju je pod žutim upozorenjem zbog vjetra...

- U nedjelju vjetrovito uz jaku, podno Velebita lokalno i olujnu buru koja će u ponedjeljak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar, a bura će u utorak ponovno jačati. U Gorskoj, središnjoj i istočnoj Hrvatskoj djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, tijekom jutra lokalno može biti magle, a uz više oblaka u utorak lokalno i slabe oborine. Vjetar slab, u nedjelju i utorak i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni koji može na udare biti i jak. Na kopnu jutra hladna, a dnevna temperatura bez veće promjene. Na Jadranu temperatura u padu - stoji u prognozi DHMZ-a za kraj ovog tjedna i početak novog tjedna.

Najluđa noć u godini

Zagrepčani i njihovi gosti, koji će dočekati Novu godinu na otvorenom, trebali bi se toplo odjenuti. Ali, sudeći prema prognozi DHMZ-a, kišobrani neće biti potrebni. Taj 31. prosinca u Zagrebu bi trebao biti sunčan i hladan, navečer se očekuje naoblaka i pad temperature ispod nule. Prvog dana u novoj godini u Zagrebu se očekuju temperature do šest stupnjeva Celzijevih.

Zadnji dan 2025. godine i u Splitu će proteći uz sunčano vrijeme, uz ne baš previsoke temperature, ali meteorolozi trenutačno ne upozoravaju na oborine, pa su oni koji planiraju doček na otvorenom mirni što se tiče toga.

U Rijeci se 31. prosinca očekuju slični vremenski uvjeti kao u Splitu, temperature će dotad padati, ali nema brige zbog oborina.

A zadnji dan ove godine u Osijeku bi trebao proći uz dosta naoblake i hladno vrijeme, također bez oborina.

Zadar, Dubrovnik, Šibenik, Makarska, Pula... Za sve vrijedi ista prognoza za 31. prosinca. Sunčano i hladno. Bez oborina.

Kiša je u Dalmaciji najavljena za 2. siječnja, ali to je još u domeni 'dogodine', pa se nećemo previše s tim zamarati.

Zadnji dan godine u Vinkovcima, Vukovaru, Sisku i Čakovcu bit će podosta hladan, najavili su temperature i od minus pet stupnjeva Celzijevih, ali barem bez oborina.

Gospić i Ogulin bi, prema prognozama meteorologa, trebali biti najhladniji gradovi Hrvatske za kraj godine, najavljene su temperature i do minus sedam stupnjeva tijekom jutarnjih sati 31. prosinca...

