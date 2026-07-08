Zdrav je, ima apetit i uskoro će nazad roditeljima, rekli su iz ZOO-a Zagreb, koji brine o orlu štekavcu jer nije mogao poletjeti. Našli su ga pored jezera Dobrovita Višnjevac, nedaleko od Bjelovara
star tek četiri mjeseca PLUS+
Orlu snaga više ne šteka: 'Mi smo ga našli, spasili i dali mu ribu. Bio je jako dobar!'
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Mladi orao štekavac dobro iskorištava boravak kod nas. Lijepo jede i iz dana u dan sve je jači. Agilan je. Zbog toga s kolegama iz JU Priroda BBŽ-a pripremamo njegov povratak u prirodu.
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