U KOPAČKOM RITU

Ornitolozi i alpinisti HGSS-a u zajedničkoj akciji: Mladi orlovi štekavci dobili su 'pravi' nakit

Piše Helena Tkalčević,
Foto: Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode (HDZPP)

Orlovi štekavci gnijezde se u Parku prirode Kopački rit u krošnjama na visini od 15 do 30 metara. Uz pomoć alpinista HGSS-a su ih prstenovali

U trenucima kad ne spašavaju žive ili traže mrtve, vrijedni volonteri HGSS-a - Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Osijek pomažu nama znanstvenicima u prstenovanju orlova štekavaca u Parku prirode Kopački rit. Orlovi se gnijezde na stablima na visini od 15 do 30 metara i bez alpinista njihovo prstenovanje bi nama bilo nemoguće. Stoga, hvala Hrvoju Domazetoviću i Josipu Dikliću, kao i Stručnoj službi Parka, napisali su na Facebooku iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode (HDZPP) te objavili fotografije akcije. Mlade orlove štekavce prstenovali su početkom prošloga tjedna, a o svemu su izvijestili i iz Parka prirode Kopački rit.

- Visoko u krošnjama Parka prirode Kopački rit rastu mladi orlovi štekavci. U sklopu monitoringa gniježđenja provedeno je prstenovanje - važan korak za praćenje i očuvanje ove moćne vrste. Do gnijezda se dolazi uz pomoć hrabrih alpinista HGSS-a, a prstenovanje je proveo Tibor Mikuška iz HDZPP-a - napisali su na Instagramu.

Kako doznajemo, prstenovanje mladih orlova štekavaca radi se svake godine kako bi se moglo pratiti njihovo kasnije kretanje. Penjanje do njihovih gnijezda, koja u promjeru prelaze i jedan metar, vrlo je zahtjevno. Posljednjih dvije godine, kako doznajemo, ornitolozima u prstenovanju pomažu alpinisti HGSS-a. Prstenovanje je trajalo jedan dan, a u dva gnijezda bile su tri jedinke. Ptići se iz jajeta izlegnu početkom ožujka, a nakon dva mjeseca jedinke već teže oko tri kilograma.

Park prirode Kopački rit smjestio se na dijelu gdje se stapaju rijeke Dunav i Drava. Riječ je o jednom od najbolje očuvanih poplavnih područja u Europi, a karakterizira ga velika biološka raznolikost s više od 55 vrsta sisavaca i čak 300 različitih vrsta ptica. Na području Kopačkoga rita gnijezdi se najveća populacija štekavca u cijelom porječju Dunava te je on i simbol parka. Riječ je o jednoj od najvećih europskih ptica grabljivica, s rasponom krila koji prelazi 2,4 metra.

HRABRA I LIJEPA Herojska njuška Luna: Ona je junakinja koja spašava, Ponos Hrvatske, ali i ljepotica!
Herojska njuška Luna: Ona je junakinja koja spašava, Ponos Hrvatske, ali i ljepotica!

Inače, Hrvoje Domazetović i njegova nizozemska ovčarka Luna dobitnici su nagrade Ponos Hrvatske. Hrvoje je voditelj K9 tima HGSS-a Osijek, čija je nizozemska ovčarka Luna sredinom veljače ove godine u svega 20-ak minuta pronašla nestalog muškarca u nepristupačnoj šikari uz Dunav. Luna je za svoju hrabrost i predan rad dobila nagradu Ponos Hrvatske - Herojska njuška.

- Vani je bilo jako hladno, padala je susnježica i puhao je jaki vjetar, no Lunu to nije omelo. Čak joj je vjetar donio mirise - rekao nam je tad Domazetović.

Bio je to prvi Lunin pronalazak čovjeka otkako je postala službeni licencirani potražni pas u travnju prošle godine. 

