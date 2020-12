'Oružje kojim je ubijen voditelj nuklearnog programa ima logo izraelskog proizvođača'

<p>U ubojstvu iranskog znanstvenika i navodnog voditelja nuklearnog programa, <strong>Mohsen Fakhrizadeha</strong>, sumnjiči se Izrael i iranska oporbena skupina, izvještava <a href="https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-scientist-israel/iran-opposition-suspected-alongside-israel-in-scientists-killing-shamkani-says-idUSKBN28A0RY">Reuters.</a></p><p>Stariji iranski službenik potvrdio je to u ponedjeljak, a iranski Press TV izvijestio je da je korišteno oružje napravljeno u Izraelu. </p><p> - Oružje nađeno na mjestu terorističkog napada na sebi ima logo izraelske vojne industrije i njihove specifikacije - rekao je neimenovani izvor za Press TV. </p><p>Izraelski ministar obavještajnih službi <strong>Eli Cohen</strong> rekao je novinarima da ne zna tko je odgovoran za Fakhrizadehovo ubojstvo. Iran od prvog trenutka vjeruje da je to bio Izrael jer je izraelski premijer, <strong>Benjamin Netanyahu</strong>, znanstvenika još prošle godine proglasio odgovornim za tajni nuklearni program. Ubijen je na cesti nedaleko od Teherana.</p><p> - Ovo je bio jako kompliciran atentat izvršen oružjem na daljinsko upravljanje. Imamo neke dokaze ali smo sigurno da je umiješana militantna iranska skupina Monafeghin uz zionistički režim Izraela i Mossad - rekao je <strong>Ali Shamkhani, </strong>tajnik iranskog Vijeća za nacionalnu sigurnost.</p><p>Monafeghin je naziv za Nacionalno vijeće otpora u Iranu, blok opozicijskih organizacija koje pokušavaju maknuti šijitske muslimane s vlasti u Iranu. U kratkoj izjavi su odbacili bilo kakvu povezanost s ubojstvom. </p><p><strong>Tenzije između Teherana i Jeruzalema</strong></p><p>Iranski ministar obrane je obećao da će se osvetiti Izraelu za Fakhrizadehovo ubojstvo, no Izrael se ne boji odmazde.</p><p> - Imamo obavještajnu nadmoć u regiji, spremni smo za odmazdu i pojačali smo pritisak tamo gdje je to potrebno - rekao je <strong>Cohen.</strong></p><p>S druge strane, iranske novine Kayhan daily, čijeg urednika bira iranski Vrhovni vođa <strong>Ayatollah Ali Khamenei</strong>, objavile su članak u kojem pozivaju na napad na izraelski lučki grad Haifu ako se pokaže da je Izrael zaista imao ulogu u ubojstvu.</p><p> </p>