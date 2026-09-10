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NAPAD NA RUSIJU

Osam ozlijeđenih u napadu pomorskim dronovima u ruskom ljetovalištu Sočiju

Piše HINA,
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Osam ozlijeđenih u napadu pomorskim dronovima u ruskom ljetovalištu Sočiju
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
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U objavi se navodi da je djelomično oštećena infrastruktura na plaži u Sočiju

Pomorski dronovi ozlijedili su u srijedu osam osoba u Sočiju, popularnom ruskom ljetovalištu na Crnom moru, objavile su vlasti okolne Krasnodarske regije putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

U objavi se navodi da je djelomično oštećena infrastruktura na plaži u Sočiju. Na snimci s obalne šetnice, objavljenoj na društvenim mrežama, vidi se eksplozija i čuje pucnjava, uz vrisku ljudi.

Reuters je potvrdio autentičnost snimke.

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Dok Ukrajina gotovo svakodnevno napada Rusiju bespilotnim letjelicama iz zraka, uključujući napade duboko u ruski teritorij radi uništavanja energetske, izvozne i logističke infrastrukture, napadi pomorskim bespilotnim letjelicama rjeđi su, piše Reuters.

Soči je bio domaćin Zimskih olimpijskih igara 2014., nedugo nakon čega je Rusija od Ukrajine anektirala poluotok Krim, koji se također nalazi na Crnom moru. U Sočiju službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin.

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