Rusi pogodili trgovački centar u Sumiju, poginulo dvoje ljudi

U ruskom napadu dronom na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi pogođen je trgovački centar, pri čemu su poginule dvije osobe, a 20 ih je ozlijeđeno, od kojih četiri teško, izvijestio je regionalni guverner Oleh Hrihorov.

Hrihorov je u objavi na Telegramu prvotno naveo da su poginule tri osobe, no kasnije je ispravio podatak o broju smrtno stradalih na dvije.

Foto: Stringer

Izvijestio je da je izbio požar, a fotografije koje je objavio prikazuju teško oštećenu zgradu i ruševine razbacane po tlu.

Četiri se osobe nalaze u teškom stanju, rekao je Hrihorov, napomenuvši da je među ozlijeđenima troje tinejdžera. Dodao je da spasilačke ekipe rade na saniranju posljedica napada.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Sumi i okolna regija uz rusku granicu već su dugo izloženi snažnim napadima, a Moskva je izjavila da na tom području želi uspostaviti tampon-zonu, navodi Reuters.