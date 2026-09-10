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UŽASNE SCENE

Rusi pogodili trgovački centar u Sumiju, poginulo dvoje ljudi

Piše HINA,
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Rusi pogodili trgovački centar u Sumiju, poginulo dvoje ljudi
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Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
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U ruskom napadu dronom na trgovački centar u Sumiju poginule su dvije osobe, dok je 20 ozlijeđenih, od kojih četvero teško, a spasilačke ekipe trenutno rade na sanaciji posljedica.

U ruskom napadu dronom na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi pogođen je trgovački centar, pri čemu su poginule dvije osobe, a 20 ih je ozlijeđeno, od kojih četiri teško, izvijestio je regionalni guverner Oleh Hrihorov.

Hrihorov je u objavi na Telegramu prvotno naveo da su poginule tri osobe, no kasnije je ispravio podatak o broju smrtno stradalih na dvije.

Aftermath of a Russian drone attack in Sumy
Foto: Stringer

Izvijestio je da je izbio požar, a fotografije koje je objavio prikazuju teško oštećenu zgradu i ruševine razbacane po tlu.

Četiri se osobe nalaze u teškom stanju, rekao je Hrihorov, napomenuvši da je među ozlijeđenima troje tinejdžera. Dodao je da spasilačke ekipe rade na saniranju posljedica napada.

Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Sumi i okolna regija uz rusku granicu već su dugo izloženi snažnim napadima, a Moskva je izjavila da na tom području želi uspostaviti tampon-zonu, navodi Reuters.

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