Osam sestara prvi put zajedno ljetuju: 'Kad je majka umrla, rekle smo ostati jedna uz drugu'

Udaljenost, različiti životni putevi, užurbani način života, obveze, ali i razlika u godinama, razlozi su zbog kojih osam sestara rodom iz Travnika u BiH još od djetinjstva nije uspjelo provesti više od nekoliko dana zajedno. Bilo je okupljanja, no na njima je uvijek neka od njih nedostajala. Godinama su maštale o tome kako će se jedanput naći i posvetiti jedna drugoj svoje vrijeme, ali život kao život, uvijek bi nešto iskrsnulo. Vrijeme koje su posljednjih godina uspjele provesti zajedno za njih je bilo nedovoljno. Željele su posvetiti više vremena jedna drugoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+