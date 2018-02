Osiguranje nije pokrilo: Bolnica sada od nje traži 50.000 funti!

Obitelj 74-godišnje žene zaprepastio je račun od 50.000 funti koji su dobili nakon što je helikopterom prebačena s kruzera do obale Meksika.

Britanka Joyce Kettle iz Blytha, je prije putovanja kruzerom uplatila je zdravstveno putno osiguranje no nije znala da polica pokriva samo putovanja u Europi.

Žena je, nakon što je kruzer Marella Discovery II isplovio iz luke na Jamajci, u ponedjeljak 29. siječnja počela otežano disati te potražila pomoć brodskog liječnika. Utvrđeno je da treba biti hitno hospitalizirana te je helikopterom prebačena u bolnicu u Cozumelu, otočiću nedaleko od Cancuna u Meksiku.

Njezina obitelj obaviještena je da su troškovi liječenja dosegli više od 50.000 funti i to bez drugih liječničkih nameta, no nije imala ušteđevinu ni drugih sredstava da taj račun podmiri.

Obitelj je stoga potražila pomoć dobrih ljudi putem stranice GoFundMe kako bi financirali njezino prebacivanje natrag u Englesku. Žele prikupiti 40.000 funti. U Meksiku je operirana te su joj u srce ugrađene tri premosnice.

Joyce Kettle je umirovljenica i majka troje djece, a ima šestero unučadi i četvero praunučadi.

- Samo želimo da dođe kući, svi smo jako zabrinuti. Nije baš da možemo uskočiti u auto i posjetiti je u bolnici, a i u veleposlanstvu su nam savjetovali da ne kupujemo avionske karte kako bi je posjetili već da čuvamo novac za troškove liječenja - rekao je Les Chrisp, partner Joycine najmlađe kćeri Leanne, piše Daily Mail.

Inače, u Hrvatskoj se takve akcije spašavanja helikopterom ne naplaćuju jer vojska radi takav prijevoz, a ona ne može ispostaviti račun.

- U ovom slučaju se radi o medicinskom prijevozu koji se vani normalno naplaćuje od osiguranja. Da je to bilo trganje i spašavanje, let ne bi naplatili. I mi smo imali dva slučaja u Hrvatskoj gdje smo evakuirali putnike s kruzera. Drugi dan su zvali predstavnici brodske kompanije i pitali kome treba platiti jer su putnici bili osigurani. No kod nas vojska ne može ispostaviti račun - kazao je pročelnik HGSS-a Vinko Prizmić.

Dodao je da država mora srediti sustav te osnovati agenciju pod kojom bi bilo zračno prevoženje. Tako bi uslugu mogli naplatiti od osiguravajućih kuća.