Osijek diže iznose božićnica: Rekordnih 628 tisuća eura, više umirovljenika prima pomoć

Za isplatu božićnica osječkim umirovljenicima i socijalno potrebitima ove je godine u proračunu osigurano rekordnih 628 tisuća eura, a uz povećanje iznosa božićnice povećan je i mirovinski cenzus za isplatu, izvijestila je u ponedjeljak osječka Gradska uprava.

Iz Ureda gradonačelnika Ivana Radića priopćili su da ukupna sredstva namijenjena ovogodišnjim božićnicama i uskrsnicama iznose 1,2 milijuna eura, što je 151 posto više u odnosu na 2021. godinu, kada je Radić preuzeo dužnost te započeo s proširivanjem socijalnih mjera.

Kako bi pravo na božićnicu ostvario veći broj umirovljenika, Grad je ove godine dodatno povećao cenzus na 520 eura mirovine, što je 56,7 posto više nego 2021. godine.

Povećani su i iznosi božićnica te sada iznose 60, 80 i 120 eura, ovisno o visini mirovine, čime su iznosi božićnica, u odnosu na prošlu godinu, porasli za 45 do 50 posto, pojašnjavaju u Gradskoj upravi.

Iz Grada Osijeka napominju kako će božićnicu od 60 eura primiti i korisnici gradskog socijalnog programa - samci i obitelji s naknadom za troškove stanovanja, korisnici pučke kuhinje te osobe bez vlastitog doma.

Nastavlja se i s mjerom isplate božićnica djeci korisnicima inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine, za tu je namjenu osigurano 40 tisuća eura, a iznos božićnice je 60 eura.

U Gradskoj uprave podsjećaju da je za različite mjere namijenjene osobama treće životne dobi u 2025. godini ukupno osigurano 1,9 milijuna eura, što je 300 posto više nego 2021. godine, kada je aktualna gradska uprava počela povećavati izdvajanja i uvoditi nove programe za starije osobe.

Gradonačelnik Ivan Radić ističe da se posljednjih nekoliko godina sustavno povećavaju izdvajanja za božićnice i uskrsnice, a ove se godine to čini u dosad u najvećem obujmu. Naša je zadaća stvarati uvjete za dostojanstven, aktivan i ispunjen život u trećoj životnoj dobi, i to ćemo nastaviti činiti, poručuje gradonačelnik Radić.