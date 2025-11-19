Evo koji gradovi i općine daju umirovljenicima božićnice: Poznati uvjeti za prijavu i iznosi

Prvi gradovi i općine već su obavijestili svoje umirovljenike da će im isplatiti božićnice u 2025. godini. Portal Mirovina.hr objavila je popis onih koji mjesta koja će provoditi isplate, a vjeruje se kako će lista gradova i općina rasti. Za sada ih je oko 60.

Popis gradova koji će davati božićnice:

Čakovec

Božićnice u Čakovcu iznose 50 eura. Pravo imaju svi umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici osobne invalidnine/inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine potpore, osobe starije od 65 godina bez mirovinskih primanja, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe te osobe koje imaju status roditelja njegovatelja.

Đakovo

Božićnice se kreću od 50 do 80 eura, ovisno o visini mirovine ili vrsti socijalnog primanja. Umirovljenici s mirovinom do 250 eura dobit će 80 eura, a 60 eura oni čija se mirovina kreće od 250,01 do 335 eura. Oni s mirovinom od 335,01 do 430 eura imaju pravo na 50 eura.

Po 50 eura božićnice dobit će i korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici prava na inkluzivni dodatak, korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

Osijek

Grad Osijek najavio je da će isplatiti božićnice umirovljenicima, ali iznosi još uvijek nisu definirani. Cenzus za ostvarivanje ovog prava će, kako kažu, rasti kako bi što više umirovljenika ostvarilo pravo na božićnicu. Osim umirovljenika, božićnice će primiti i socijalno ugrožene osobe te djeca koja primaju inkluzivni dodatak.

Rijeka

Grad Rijeka osigurao je božićnice za umirovljenike s najnižim mirovinama ili iz kućanstva s niskim prihodima, korisnike nacionalne naknade za starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina te osobe bez osobnog prihoda starije od 65 godina. Za umirovljenike s mirovinom nižom od 460 eura, korisnike nacionalne naknade za starije osobe i osobe starije od 65 godina bez osobnog prihoda iznosi božićnica iznosi 130 eura. Umirovljenici čija je mirovina viša od 460 eura, iz kućanstava s niskim prihodima, kao i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina dobit će 100 eura božićnice, poručili su iz riječke uprave.

Split

Grad Split planira isplatiti božićnicu umirovljenicima, a iznos će uskoro definirati. Lani su, podsjetimo, božićnice dobili korisnici programa ‘Moj zlatni Split’ u iznosima od 100 do 170 eura.

Zagreb

Grad Zagreb, kao i lani, isplaćuje 100 eura božićnice korisnicima mjesečnih novčanih naknada. Ove godine to pravo ima 32.210 korisnika, za što je u proračunu osigurano 3,2 milijuna eura. Riječ je o povećanju u odnosu na lani za 7.734 korisnika. Naknadu će dobiti korisnici u sedam kategorija, a među njima su umirovljenici s malom mirovinom, oni koji primaju doplatak za pomoć i njegu, korisnici osobne invalidnine, inkluzivnog dodatka, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i ostali.

Od ostalih gradova, božićnice isplaćuju: Biograd na Moru, Čabar, Čazma, Garešnica, Grubišno Polje, Ivanec, Karlovac, Kastav, Klanjec, Križevci, Koprivnica, Mursko Središće, Ogulin, Oroslavlje, Pakrac, Poreč, Samobor, Umag Varaždin, Velika Gorica, Zadar, Županja, Zaprešić.

Od općina koje isplaćuju božićnicu: Baška, Belica, Breznica, Bukovlje, Čavle, Čeminac, Desinić, Donja Dubrava, Đelekovec, Funtana, Gradec, Jalžabet, Janjina, Mala Subotica, Kali, Medulin, Orebić, Peteranec, Pokupsko, Poličnik, Punat, Raša, Selnica, Sračinec, Staro Petrovo Selo, Strahoninec, Sveta Nedelja, Sveti Juraj na Bregu, Štefanje, Veliko Trojstvo, Viškovci, Vrsar.

Detalje isplate o pojedinim općinama pogledajte ovdje.