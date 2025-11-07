Preko interneta htio kupiti oldtimer, ostao bez više tisuća €

Obavijesti

Budući da su ovakve i slične prijevare vrlo česte, savjetujemo građanima da budu iznimno oprezni prilikom kupovine putem interneta, poručili su iz PU međimurske

Pedesetdvogodišnji Međimurac ostao je bez više tisuća eura kada je putem interneta pokušao od prodavatelja iz inozemstva kupiti oldtimer iz 1965., no nakon uplate novca prodavatelju mu se više nije javljao, priopćila je u petak Policijska uprava  međimurska. Čakovečki policajci zaprimili su u četvrtak prijavu 52-godišnjaka da je krajem listopada ove godine putem jednog od inozemnih internetskih oglasnika pronašao ponudu o prodaji automobila iz 1965. godine - oldtimera, koja mu se učinila povoljnom. Putem telefona stupio je u kontakt s oglašivačem te dogovorio kupovinu automobila za više tisuća eura.

Nakon što je oštećeni uplatio novac na inozemni račun, prodavatelj se obvezao da će organizirati prijevoz automobila u Hrvatsku. Pošto se prodavatelj nakon toga više nije javljao, niti je isporučio plaćeni automobil, 52-godišnjak je shvatio kako je prevaren te je događaj prijavio policiji.

PRIJAVA U ZAGORJU Prijevara s kriptovalutama: 83-godišnjak ostao bez 200.000 €
Prijevara s kriptovalutama: 83-godišnjak ostao bez 200.000 €

Iz policije su upozorili građane na oprez prilikom kupnje internetom.

„Budući da su ovakve i slične prijevare vrlo česte, savjetujemo građanima da budu iznimno oprezni prilikom kupovine putem interneta. Prije same transakcije potrebno je provjeriti je li bilo sličnih prijevara, odnosno potrebno je dodatno provjeriti vjerodostojnost konkretnog prodavatelja”, poručili su iz PU međimurske.

Ističu kako je najsigurnije kupovati putem verificiranih internetskih prodavatelja i napominju da prevaranti najčešće privlače kupce nižom cijenom koja se na kraju pokaže skupljom varijantom.

