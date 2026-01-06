Obavijesti

Osječanki (63) ukrao podatke s kartice i skinuo više od 14 tisuća eura: 'Tragamo za prevarantom'

Piše HINA,
Foto: ilustracija/Canva

Policija sumnja da joj je, kroz više raznih transakcija putem interneta, s računa potrošio više od 14 tisuća eura

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je, zlorabeći bankovnu karticu, 63-godišnju Osječanku oštetio za više od 14 tisuća eura, izvijestila je policija u utorak. 

Nepoznati je počinitelj, od 12. studenog 2025. godine do 4. siječnja 2026. godine zlorabio računalne podatke s bankovne kartice u vlasništvu 63-godišnjakinje iz Osijeka. Policija sumnja da joj je, kroz više raznih transakcija putem interneta, s računa potrošio više od 14 tisuća eura.  

U policiji ističu kako tragaju za počiniteljem računalne prijevare.

