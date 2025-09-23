Slavonac otišao u Nizozemsku po bager kojeg je platio. Kad je stigao, shvatio da je prevaren...

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 68-godišnjaka iz te županije u fiktivnoj kupnji bagera preko interneta oštetio za više od pet tisuća eura, a koji je tek odlaskom u Nizozemsku shvatio da je prevaren, izvijestila je policija u utorak.

Oštećeni 68-godišnjak je 13. rujna, preko internet aplikacije, stupio u kontakt s nepoznatom osobom s kojom je dogovorio kupovinu bagera, a dva dana kasnije je, putem svog bankovnog računa, platio radni stroj 5257 eura.

Potom je 19. rujna pokušao preuzeti bager, na dogovorenoj adresi u Nizozemskoj, ali tamo nije zatekao osobu s kojom je dogovorio kupoprodaju, a niti radni stroj koji je trebao preuzeti.

U policiji navode kako tragaju za nepoznatim počiniteljem internetske prevare.