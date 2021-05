Prvi put od osamostaljenja Hrvatske Osijek bi mogao dobiti gradonačelnika iz redova HDZ-a. Mladi Ivan Radić pobijedio je u prvom krugu izbora za osječkog gradonačelnika. S njim u drugi krug ulazi nezavisni kandidat Berislav Mlinarević kojeg podržavaju Domovinski pokret i Most.

Njih dvojica sučelili su se u studiju RTL-a.

Prva tema debate bili su prvi potezi na vlasti nakon izbora.

- Prvo moram istaknuti zadovoljstvo i rezultatima prvog kruga i anketom koju ste istaknuli za drugi krug. Pozivam sve Osječane i Osječanke da izađu u što većem broju. Prvi potez je svakako sjesti sa svim pročelnicima i sa svim direktorima gradskih poduzeća da vidimo dokle su došli projekti, kako napredujemo, koje projekte možemo nastaviti u kojem vremenskom periodu. Volio bih da jedan od prvih poteza koje možemo napraviti, bude vremensko smanjenje izdavanja građevinskih dozvola. Jer, više puta sam upozoravao, danas se građevinska dozvola izdaje za devet mjeseci - rekao je Radić.

- Mogu reći da je to isto, pozvati sve pročelnike gradskih ureda, njihove zamjenike, da vidimo koje je stanje, što se može napraviti dalje, da vidimo kakva je financijska konstrukcija, gdje možemo ići dalje u projektima. Nakon toga gospodarstvo, da vidimo što možemo poboljšati u programima za gospodarstvenike u gospodarskoj zoni. Smatram da nije dobro, da se zbog toga do sada nije punila. Nadalje, digitalizacija gradske uprave. Građevinske dozvole ponaosob, da ih za početak smanjimo na 90 dana. Nedavno sam čuo da se u Njemačkoj, ako nema nekih prepreka, građevinska dozvola dobije za sedam dana - rekao je Mlinarević.

Radiću je većinu u Gradsko vijeću osigurala podrška HSS-a, HNS-a i Snage Slavonije i Baranje.

- Tako je. Jučer smo predstavili podršku HNS-a, Snage Slavonije i Baranje, te HSS-a. Snaga Slavonije i Baranje i HNS osvojili su tri vijećnika u gradskom vijeću. Imamo većinu, to je izuzeto bitno. Potrebno nam je 16 gradskih vijećnika, sad ih imamo 17. Osijeku treba stabilnost prije svega. Osijek je puno godina bio umoran od svađa i od podjela. Stabilnost je garancija i provedbe svih projekata koji su pred nama - rekao je Radić.

Ako pobijedi Mlinarević morat će surađivati s vijećem u kojem većinu čini suprotni tabor.

- Koliko se sjećam u našim sučeljavanjima, imali smo iste ideje i planove. Prema tome svaki vijećnik koji bio oportun u tom smislu riječi, mislim da ne bi želio dobro ovom gradu. Svi programi su razvojni, točno znamo što našim građanima treba, želimo stanje poboljšati, jer mislimo da je došlo krajnje vrijeme za promjene. Ali, da bi promjene došle, moramo izaći na izbore. Ne možemo nastaviti istim sustavom. Vidim prema osobama koje će obnašati dužnosti koje su u koaliciji s Radićem, mislim da će se nastaviti ista priča. Mora doći svježe, novo, drugačije - rekao je Mlinarević.

Sukobili su se oko programa, a zatim i oko radnog iskustva. Mlinarević je upitao Radića je li njegova tvrtka bila u blokadi.

- Drago mi je da ste me to pitali. Žao mi je da je gospodin Mlinarević napravio jučer tu tiskovnu konferenciju. Poznavajući njega, on definitivno to nije mislio, ali mi je žao što je nagovoren na to. Situacija je otprije desetak godina. Ja sam tad imao 22 godine, bila je kriza, radio sam za jednog investitora, koji je otišao u stečaj i ja se do dana današnjeg nisam za to naplatio, našao sam se u stečajnoj masi. Nakon toga dva, tri mjeseca nije bilo posla. Plaće radnicima nisam mogao isplatiti, ne zato što nisam htio, to bi bilo kazneno djelo, nego zato što nije bilo novca na računu, jer nisam uspio naplatiti se s obzirom na investitora koji je otišao u stečaj. Nakon par mjeseci neisplate plaća, moja majka koja nema nikakve veze s firmom, diže kredit, daje pozajmicu firmi. Ja u tom trenutku isplaćujem plaće i sve je uredno, transparentno i po zakonu - rekao je Radić.

- Sad ću vam nešto reći, mi smo tu njegovu situaciju prodiskutirali, ja njega razumijem, on je mlad poduzetnik i upravo je greška....moje plaće su do 5., ako je vikend, možda prebacimo dan, dva poslije vikenda. Uglavnom hoću reći ovo: Svaki poduzetnik, pogotovo mladi poduzetnici, svi misle napraviti program, otvorit ću danas, međutim oni ne shvaćaju da moraju imati rezerve, one u tvrtki moraju biti. Postoje kreditne linije, određene stvari koje gosp. Radić mora zanati na koji se način rade. Zamislite sada, ova kriza u koroni...Pazite, to traje jako dugo. Sa 63 djelatnika na platnom spisku i svim onim drugim troškovima koji su tu, dakle, neki troškovi komunalni, renta itd. koje poduzetnici i dalje plaćaju, najmovi koji se i dalje plaćaju - rekao je Mlinarević.

Prepirka oko tvrtki nastavila se i dalje.

- Ja sam s 22 godine zapošljavao osam ljudi i drago mi je da nitko od njih nije dobio otkaz - rekao je Radić.

- Gospodine Radiću, ja sam s 23 i pol godine zapošljavao 55 ljudi - uzvratio je Mlinarević.

Komentirali su i tko je koliko potrošio na kampanju.

- Mi smo uredno predali troškove koji su prihvaćeni, sve je transparentno, mislim da nekih 320 tisuća kuna smo potrošili u kampanju. Sve je priznato, sve je u redu - rekao je Radić.

- Ja sam svog dijela novca utrošio 61 775,01 kuna. Od Domovinskog pokreta taj dio ne znam koliko su oni jer su oni radili jedan dio kampanje, to je bilo plakatiranje i ne znam, mislim da su i mediji tu unutra. Gospodin Radić govori da je uložio negdje 350 tisuća kuna što po meni, ono što je napravljeno u gradu i što ja vidim, to je premašilo tu cifru, dakle ta kampanja je po meni ugrubo koštala, koliko sam sada vidio, takve kampanje u Osijeku dosada nije bilo. Tamo je potrošeno 3-4 milijuna kuna u onom vizualnom dijelu koji se vidi. U digitalnom dijelu, boostanje i sve što se radi podizanje na portale, taj dio, koji se plaća, taj dio je koštao sigurno još toliko - odgovorio je Mlinarević.

Posvađali su se oko iznosa u kampanji, a Radić tvrdi da Mlinarević nije transparentan po pitanju objave troškova. Međusobno su i jedan drugoga optuživali za klevete i laži u kampanji.

- Ja sam pravo lice, a što se tiče kampanje, opet klevete. Vi ste ti koji ste radili tiskovne konferencije, koji ste napadali i obitelji i duge itd. Ja vas u životu u usta nisam stavio. Dok se mi bavimo projektima i gradom, vi se bavite lažima i klevetama i s nama - rekao je Radić.

- To su laži. Ja sam to obrazložio. Smijem još nešto reći, što se radilo tijekom noći...Mojih 10 posto plakata u odnosu na njegovu kampanju, preko noći su nestali. Ljudi mi govore, prepoznaju osobe, gulio je taj taj, taj i taj. To nisu klevete - uzvratio je Mlinarević.